تكنولوجيا: شريحة eSIM الإلكترونية تتوفر قريباً عبر جميع شركات الإتصالات في المملكة العربية السعودية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلقت خلال هذا الأسبوع حملات إعلامية موسعة عبر شركات الإتصالات في المملكة العربية السعودية للإعلان عن توفر شريحة eSIM الإلكترونية قريباً في جميع شركات الإتصالات في السعودية.

تدعم شركات الإتصالات مستخدمي الهواتف الذكية في المملكة العربية السعودية الآن بإختيار جديد في شرائح الإتصال يختلف عن الشريحة التقليدية، وذلك من خلال شريحة eSIM الإلكترونية المدمجة، التي تتوفر عبر كلاً من شركات زين، وموبايلي، وSTC إلى جانب شركة فيرجن.

تأتي شريحة eSIM الإلكترونية كتقنية جديدة مدمجة في الهواتف الذكية، تتيح للمستخدمين إختيار شركة الإتصال دون الحاجة لشريحة تقليدية لإدراجها في الهاتف، حيث يمكن تنشيط الشريحة عبر دعم إحدى شركات الإتصالات لشريحة eSIM الإلكترونية المدمجة، ومن ثم الحصول على قسيمة برمز “QR Code” ليتم تحميل الشريحة على الجوال ومن ثم يبدأ عمل الشريحة، كما يمكن إعادة برمجة الشريحة من جديد للتبديل السلس إلى إحدى شركات الإتصالات الأخرى.

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مميزات شريحة eSIM الإلكترونية

تتيح للمستخدمين إختيار رقم عبر الشريحة التقليدية وأخر عبر eSIM الإلكترونية

دعم إختيار خطط مختلفة للبيانات في كل شريحة وأيضاً خطط مختلفة للمكالمات الصوتية، حيث يمكن للمستخدم إختيار باقات مفوتر في إحدى الشريحتين وباقة مسبق الدفع وكويك نت في الشريحة الأخرى.

دعم المستخدم بإختيار اثنان من الأرقام على هاتف واحد.

ومن المقرر أن تتوفر شريحة eSIM عبر التطبيق الخاص بشركات الإتصالات زين، وموبايلي، وSTC إلى جانب شركة فيرجن في المملكة العربية السعودية، كما تتوفر أيضاً عبر مكاتب المبيعات الخاصة بشركات الإتصالات في السعودية، هذا إلى جانب موقع خدماتي الذي يوفر أيضاً دعم لشريحة eSIM الإلكترونية في المملكة العربية السعودية خلال الفترة القادمة.

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