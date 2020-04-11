الهاتف Galaxy S10 Lite يبدأ بتلقي تحديث Samsung One UI 2.1

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة سامسونج بإصدار التحديث الذي يجلب معه واجهة Samsung One UI 2.1 إلى سلسلة هواتف Galaxy S10 Series في الأسبوع الماضي. الآن، بدأت شركة سامسونج بإصدار نفس التحديث للهاتف Galaxy S10 Lite مع العلم بأن هذا التحديث يحمل البنية رقم G770FXXU2BTD2 ويجلب معه كذلك الإصلاحات الأمنية لشهر أبريل.

هذا التحديث يقوم بترقية واجهة المستخدم في هذه الهواتف إلى الإصدار Samsung One UI 2.1، وهي الواجهة التي تجلب معها بعض الميزات من سلسلة هواتف Galaxy S20 Series، بما في ذلك Single Take و Pro Mode و AR Zone و My Filters. وعلاوة على ذلك، فهذا التحديث الجديد يسمح كذلك للكاميرا الأمامية بإلتقاط الفيديوهات بدقة 1080p و 2160p بمعدل 60 إطار في الثانية. ميزات Quick Share و Music Share هي أيضًا ضمن القائمة.

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هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.