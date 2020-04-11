الفيسبوك تضيف ميزة “Quiet Mode” حتى تأخذ إستراحة من الإشعارات

فاطمة أيت طالب - دبي - تُدرك الفيسبوك أنه من المهم أن تأخذ إستراحة من وسائل التواصل الاجتماعي ليس فقط لقضاء الوقت مع العائلة أو الإنتاجية، ولكن أيضًا للصحة العقلية. ولهذا السبب، تمت إضافة ميزة جديدة عبارة عن مؤقت تُدعى ” Quiet Mode ” تم تصميمها في الأساس للمساعدة في تقليص مقدار الوقت الذي تنفقه على الفيسبوك. سيؤدي تفعيل الوضع ” Quiet Mode ” إلى كتم الإشعارات في الوقت الذي تحدده.

إذا حاولت فتح التطبيق أثناء تفعيل الوضع ” Quiet Mode “، فسوف يتم تذكيرك بأنك ما زلت في الوضع الهادئ مع إختصار لإدارة إعداداته. لم نتمكن من العثور على الخيار الجديد في أي مكان على الأندرويد، ولكن ربما يكون متاحًا على نسخة iOS من التطبيق بالفعل.

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ليس هناك شك في أن العديد من الخدمات عبر الإنترنت تعمل على تقليص الضغط المفروض عليها في الأونة الأخيرة. خفضت Netflix و TikTok وحتى YouTube بالفعل جودة البث الافتراضية في محاولة لتعويض معدلات الإستخدام الإضافية. بالإضافة إلى ذلك، كافحت الفيسبوك بالفعل لإبقاء خدماتها تعمل على نحو جيد، فقد شهدت تطبيقات Facebook Messenger و Instagram و WhatsApp إستخدامًا متزايدًا حيث يستخدم الأشخاص الميزات التي توفرها هذه التطبيقات للبقاء على اتصال مع أحبائهم.

للتذكير، يمكنك دائمًا استخدام Digital Wellbeing على الأندرويد أو Screentime على iOS لتعيين حدود زمنية يومية للتطبيقات التي تقضي الكثير من الوقت عليها. مع عمل الكثير منا من المنزل، فمن السهل تشتيت انتباهنا إذا لم نراقب أنفسنا.