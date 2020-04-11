'Apple Pencil'.. قلم يرسم في الهواء

قد تكون آبل حققت اختراعات عظيمة في مجال التكنولوجيا، ولكن لن يضاهي أي شيء اختراعها الجديد "Apple Pencil" الذي يعمل على أي سطح.
بحسب ما ذكرته مجلة "laptopmag" حصلت شركة آبل على براءة اختراع بعنوان (إنشاء المحتوى باستخدام جهاز الإدخال الإلكتروني على الأسطح غير الإلكترونية)، وذلك بصناعتها لنوع جديد من أقلام "Apple Pencil" يمكنه الكتابة أو الرسم على الأسطح غير الملموسة، وحتى الهواء.
وبحسب المجلة يرسل القلم الإلكتروني إشارة يمكن لأجهزة الاستقبال، على "MacBook" أو "iPad" اكتشاف متى يتلامس طرف القلم مع سطح ما.
وبحسب المجلة يرسل القلم الإلكتروني إشارة يمكن لأجهزة الاستقبال، على "MacBook" أو "iPad" اكتشاف متى يتلامس طرف القلم مع سطح ما.
وتشير براءة الاختراع إلى أن القلم يمكن أن يعمل بدون جهاز ثانوي، مثل "MacBook" أو "iPhone"، وإذا كان "Apple Pencil" يحتوي على أجهزة استقبال مدمجة، فيمكنه تتبع التحركات وتخزينها في الذاكرة وتحميلها عند توصيلها بجهاز آخر.
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