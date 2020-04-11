تكنولوجيا: شاومي تعتمد هاتف Mi Note 10 Lite إستعداداً للإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إعتمدت شركة شاومي إصدار Lite من سلسلة هواتف Mi Note 10 في NBTC إستعداداً للإعلان الرسمي عن الهاتف خلال الفترة القادمة.

كانت شركة شاومي قد قدمت هاتف Mi Note 10 خلال شهر نوفمبر الماضي، واليوم رصد هاتف Mi Note 10 Lite بنموذج رقم M2002F4LG بعد أن أعتمد رسمياً عبر NBTC في تايلاند.

لم تقدم تسريبات NBTC الكثير من التفاصيل حول هاتف شاومي المرتقب Mi Note 10 Lite، إلا أن تسريبات جاءت عبر FCC خلال الشهر الماضي قدمت لمحات لبعض من مواصفات هذا الإصدار.

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ومن المقرر وفقاً لما جاء من تسريبات أن يتميز هاتف Mi Note 10 Lite بشاشة AMOLED بحجم 6.47 إنش، والتي تدعم جودة عرض FullHD بلس، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 730G، مع بطارية بقدرة 5260 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 30W.

كما أشارت تسريبات FCC إلى أن هاتف Mi Note 10 Lite يضم إعدادات penta في الكاميرة الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، واثنان من المستشعرات بدقة 8 ميجا بيكسل، إلى جانب مستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل، كما يأتي الهاتف بتقنية التركيز التلقائي بالليزر.

هاتف Mi Note 10 Lite يأتي بنظام تشغيل Android 10، ومن المتوقع أن تكشف شاومي قريباً عن موعد إطلاق هذا الإصدار للمنافسة في الأسواق.

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