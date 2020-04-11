تكنولوجيا: تسريبات تشير إلى خطط سامسونج لدعم هاتف Galaxy S21 بتقنية الكاميرة أسفل الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت تسريبات جديدة إلى خطط سامسونج لدعم هاتف Galaxy S21 العام المقبل بتقنية الكاميرة أسفل الشاشة، كبديل لتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية المستخدم في هواتف الشركة الحالية.

تنضم شركة سامسونج إلى عدد من عمالقة تصنيع الهاتف في محاولة تطوير إصدار جديد من الهواتف الذكية يأتي بتصميم الكاميرة أسفل الشاشة، حيث تشير أحدث التسريبات إلى أن العملاق الكوري في طريقها لدعم سلسلة هواتفها المميزة في 2021 بهذا التصميم.

كانت شركة سامسونج قد أعلنت خلال 2018 عن بدء تطوير بعض التقنيات الجديدة لشاشات OLED، والتي تتضمن مستشعر الكاميرة الأمامية المدمجة أسفل الشاشة، ولقد أشارت الشركة خلال هذا الوقت إلى بدء العمل على أكثر من نموذج بهذه التقنية الجديدة، إستعداداً للكشف عن هذه النماذج في 2020.

واليوم أكدت أحدث التسريبات على أن تقنية مستشعر الكاميرة الأمامية المدمجة أسفل الشاشة ستقدم من سامسونج في 2021 في إصدارات الشركة المميزة.

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ولقد كشفت شاومي بالفعل عن نموذج لهاتف يضم كاميرة مدمجة أسفل في الشاشة، أيضاً قدمت OPPO نموذج لهاتف مميز بكاميرة أسفل الشاشة خلال معرض شنغهاي العالمي للهاتف العام الماضي، حيث إستخدم في تطوير هذه الكاميرة لوحات مخصصة في الشاشة مع مستشعر مخصص للكاميرة وخوارزمية تتيح إلتقاط الصور عبر لوحات الشاشة.

من جانب أخر قدمت Vivo هاتف APEX 2020 الذي جاء بكاميرة أسفل الشاشة، حيث أكدت الشركة على أنها نجحت بالفعل في دعم هذا النموذج بآداء أفضل في تقنية الكاميرة لتتيح نفاذ الضوء بكفاءة تصل إلى 6 مرات أكثر في الجزء الخاص بالكاميرة، كما أكدت أيضاً على أن الخوارزمية المستخدمة دعمت تحسين جودة التصوير.

لذا نترقب إنطلاق الإصدارات الجديدة من هواتف العملاق الكوري التي تضم تقنيات جديدة خلال العام المقبل.

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