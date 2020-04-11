Galaxy A60 هو أحدث هاتف ذكي من شركة سامسونج يحصل على تحديث Android 10

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة سامسونج الآن بإصدار تحديث Android 10 للهاتف Galaxy A60، مما يجعله رابع هاتف من الشركة الكورية الجنوبية يحصل على الإصدار الأحدث من نظام الأندرويد بعد كل من Galaxy J6 و Galaxy A10 و Galaxy A20e.

تحديث Android 10 الرسمي والمستقر للهاتف Galaxy A60 يجلب معه كافة الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في إصدارها الجديد من الأندرويد، ويجلب معه كذلك واجهة Samsung One UI 2.0 الأحدث من شركة سامسونج، فضلا عن الإصلاحات الأمنية لشهر مارس مع العلم بأن حجم هذا التحديث يبلغ 1.9 جيجابايت.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.