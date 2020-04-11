سامسونج تعتزم إغلاق المساعد الرقمي S Voice في شهر يونيو المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل ظهور Bixby لأول مرة على Galaxy S8، كان لدى شركة سامسونج المساعد الرقمي S Voice الذي ظهر لأول مرة على الهاتف Galaxy S3. لم يكن بديلاً للمساعد الرقمي Google Now، ولكنه كان قادرًا على القيام بأشياء مثل الإتصال بجهات الإتصال وتعيين التذكيرات وفتح التطبيقات وإجراء عمليات البحث على محرك البحث Google. لم يكن هذا المساعد الرقمي يملك أي شخصية أو يتلفط بأي نكتة.

وفقا لتقرير صدر اليوم من موقع SamMobile، فيبدو أن خدمة S Voice من شركة سامسونج ستتوقف عن العمل إعتبارًا من 1 يونيو 2020. إذا حاولت إستخدام S Voice بعد التاريخ المذكور آنفًا، فلن تتلقى سوى رد مفاده ” أنا غير قادر على معالجة طلبك. حاول مرة أخرى في وقت لاحق “. نحن على يقين من أنه لا يوجد الكثير منكم ممن لا يزالون يستخدمون S Voice.

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تشمل الطرازات التي لا تزال تستخدم S Voice كل من Galaxy A3 و Galaxy A5 و Galaxy A7 و Galaxy A8 و Galaxy A9 و Galaxy Note 2 و Galaxy Note 3 و Galaxy S4 و Galaxy S5 و Galaxy S6، بالإضافة إلى Galaxy Note Pro 12.2 و Galaxy W و Galaxy Tab 4 والجيل الأول من Galaxy Tab S.