افضل تطبيقات المحادثات الصوتية للألعاب 2020

تطبيقات المحادثات الصوتية مهمة جداً في هذه الأوقات. سبق و تحدثنا في مقالات سابقة عن تطبيقات للعمل عن بعد. و تطبيقات بديلة لتطبيق Zoom. و تطبيقات للتدريب. و لأنك غالباً ستقضي وقتك في منزلك لتلعب بعض الألعاب كذلك فهذه التطبيقات للمحادثات الصوتية التي ستساعدك في الألعاب بشكل كبير.

Mumble

اول تطبيق معنا هو تطبيق Mumble الذي اجمع العديد من المستخدمين انه من افضل التطبيقات التي يمكنك استعمالها. لأنه بالطبع يحمل العديد و العديد من المميزات بالنسبة للمستخدمين. يعتمد على سيرفرات جيدة. يعتمد على تشفير المكالمات و يعتمد على تسجيل الصوت و كذلك هذا تطبيق مفتوح المصدر. لذلك فهذا تطبيق جيد. و من افضل تطبيقات المحادثات الصوتية

Discord

هذا اشهر تطبيق يمكن استعماله. و هذا اكثر تطبيق شهرة فعلاً و يستعمله العديد من الناس ان لم يكن كلهم حول العالم. انا استعمله ايضاً. يتميز تطبيق Discord بأنه تطبيق مجاني آمن بشكل كبير. يمكنك تقسيمه الى مجموعات محادثة بكل سهولة. يمكنك استعماله لأي غرض تقريباً. و مشاركة الألعاب التي تلعبها مع غيرك. تطبيق Discord جيد جداً و انا افضل استعماله بشكل كبير و هو مجاني للإستعمال. و تقريباً اكثر تطبيقات المحادثات الصوتية المستعملة الآن

Teamspeak 3

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تطبيق Teamspeak 3 تطبيق شهير ايضاً و يستعمله العديد من المستخدمين حول العالم. ربما لا يحمل شهرة واسعة كالتطبيقين السابقين. لكنه ايضاً يتشارك معهم في كونه تطبيق مجاني. يتشارك في كونه تطبيق آمن. يتشارك معهم في كونه سهل الإستعمال و سريع في المكالمات و الإتصالات كذلك. لذلك فهذا التطبيق جيد للإستعمال و ممتاز للعديد من المستخدمين كذلك. يعيبه ان نسخة الهاتف المحمول منه ليست مجانية. و لكن غير ذلك فهذا من تطبيقات المحادثات الصوتية الجيدة

Steam Chat

من منا لا يعرف عن تطبيق Steam. المتجر الشهير الذي يمكنك استعماله لشراء العديد من الألعاب. التطبيق اطلق تطبيق المحادثات الخاص به Steam Chat من فترة ليست البعيدة. ليصبح التطبيق رابطاً جيداً بين المتجر و بين المحادثات. فلا حاجة لك لأن تلجأ لتطبيقات اضافية لتدخل في محادثة جماعية مع من يلعب معك. لم ينتشر بشكل كبير بعد. لم يشتهر بشكل كبير. و لكنه و عن تجربة سابقة فهو جيد. و يصلح ليكون في قائمة افضل تطبيقات المحادثات الصوتية

Blizzard Voice Chat

لن اقول بان هذا التطبيق شهير جداً. هو معروف على مستوى واسع لكنه ليس اكثر التطبيقات استعمالاً حول العالم. تطبيق Blizzard معروف بشهرته كونه من افضل واجهات المستخدم التي يمكنك استعمالها. هو تطبيق سريع و جيد و آمن. و يمتاز بأنه بواجهة جيدة. لكنه ليس بجودة Discord مثلاً او Mumble. التطبيق مجاني كذلك و يمكن تحميله بسهولة. التطبيق تابع لمتجر Blizzard للألعاب ايضاً. و هو من المتاجر المعروفة في مجال الألعاب