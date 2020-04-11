تكنولوجيا: مشكلة جديدة تواجه المستخدمين في خدمة بث الألعاب Xbox Live

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يواجه بعض مستخدمي خدمة بث الألعاب Xbox Live مشكلة جديدة تؤدي إلى صعوبة إنضمام المستخدم إلى لاعبين أخرين أو المجموعة في خدمة بث الألعاب.

للمرة الثالثة على التوالي خلال شهر تقريباً يسجل مستخدمي خدمة بث الألعاب Xbox Live بعض المشاكل التي ظهرت مؤخراً في الخدمة.

أكد بعض مستخدمي خدمة مايكروسوفت لبث الألعاب Xbox Live على صعوبة الإنضمام إلى لاعبين أخرين على شبكة الإنترنت في الألعاب، ولقد أكدت مايكروسوفت على إدراك هذه المشكلة الجديدة في خدمة Xbox Live من خلال تغريدة نشرت مؤخراً من عملاق البرمجيات، حيث أكدت مايكروسوفت على العمل على معالجة هذه المشكلة.

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ولقد واجه مستخدمي Xbox Live بعض المشاكل الواضحة خلال الفترة الأخيرة، والتي بدأت بإنقطاع الخدمة لمدة ساعات في 20 من مارس، والذي يعود إلى الضغط الهائل من المستخدمين خلال فترة الحظر التي فرضت على الكثير من الدول نتيجة لإنتشار فيروس COVID-19.

ولقد أكدت مايكروسوفت على العمل لإجراء تعديلات في أواخر شهر مارس، في محاولة لخفض الضغط على خدمة بث الألعاب، ومن هذه التعديلات إيقاف تحميل مميزات مخصصة في الألعاب، كما تعمل مايكروسوفت مع ناشري الألعاب لدفع تحديثات جديدة لتفادي ظهور مشاكل جديدة.

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