Honor تواصل التشويق لتشكيلة Honor 30 Series، وقد نرى Honor 30 Pro+ 5G أيضًا

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Honor 30 و Honor 30 Pro في اليوم 15 من شهر أبريل الجاري. وحتى ذلك الحين، فلا تزال الشركة الصينية تواصل التشويق لهذين الهاتفين، وقد لمحت الشركة الآن من خلال ملصقاتها التشويقية الأحدث أن هواتف Honor 30 Series القادمة ستصل مع مكبرات صوتية مزدوجة ومع تقنية الشحن اللاسلكي التي ستكون سريعة جدًا وفقا لمعايير اليوم علمًا أن هذه الهواتف ستدعم الشحن السلكي السريع بقوة 40W.

ومع ذلك، يبدو أن شركة Honor لا تعتزم الإعلان عن الهاتفين Honor 30 و Honor 30 Pro فقط، فهي تعتزم كذلك الإعلان عن هاتف آخر أكثر رقيًا سيحمل على الأرجح إسم Honor 30 Pro+ 5G، فقد تم رصد نائب رئيس قسم التسويق في الشركة الصينية يقوم بنشر منشور على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo بإستخدام هاتف يحمل هذا الإسم. ومع ذلك، ينبغي الإشارة إلى أن هذه هي أول مرة نسمع فيها عن هذا الهاتف، لذلك فمن الأفضل عدم التحمس كثيرًا.

وفيما يخص بقية المواصفات التقنية، فقد كشفت لنا هيئة الإتصالات الصينية TENAA مؤخرًا أن الهاتف Honor 30 سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة OLED بحجم 6.57 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 985، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB أو 12GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 3900mAh. وعلاوة على ذلك، فقد إتضح كذلك اليوم أن هذا الهاتف سيضم أربع كاميرات في الخلف تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 40 ميغابكسل في حين ستمتاز الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابكسل.

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أما بخصوص الهاتف Honor 30 Pro، فقد كشفت لنا هيئة الإتصالات الصينية TENAA أنه سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة OLED بحجم 6.57 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 990 5G، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB أو 12GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 3900mAh. وعلاوة على ذلك، فقد إتضح كذلك أن هذا الهاتف سيضم أربع كاميرات في الخلف تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 50 ميغابكسل في حين ستمتاز الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابكسل.

كما سبق وأشرنا، فمن المقرر أن تقوم العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Honor 30 و Honor 30 Pro في اليوم 15 من شهر أبريل الجاري، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.