طريقة إستخدام ماسنجر فيس بوك على ويندوز 10

برنامج ماسنجر الخاص بمنصة فيس بوك هو واحد من أشهر البرامج التي تستخدم حول العالم للتواصل بين جميع الأشخاص حول العالم، البرنامج يقدم طريقة سهلة وبسيطة للوصول وإرسال الرسائل النصية العاجلة بالإضافة إلى مكالمات الفيديو ومشاركة أيضاً الصور وغيرها من المحتويات.

أصبح برنامج ماسنجر الآن بديلاً عن رسائل الـ SMS ووسائل التواصل القديمة لدرجة أنني شخصياً لم أعد أستخدم رسائل SMS منذ فترة طويلة فقد حلت الآن مكانها الكثير من البرامج الأخرى كبديل لها.

مؤخراً قام فيس بوك بإطلاق نسخة لأجهزة الكومبيوتر وتحديداً ويندوز 10 من برنامج ماسنجر الخاص به بشكل رسمي، في الماضي كانت هناك نسخ وطرق غير رسمية لتشغيل البرنامج على أجهزة ويندوز 10 ولكن الآن أصبح هناك طريقة رسمية مجانية لتحميل وتثبيت البرنامج على ويندوز 10 وهذا ما سوف نتحدث عنه اليوم معكم.

مميزات برنامج ماسنجر فيس بوك :

هناك الكثير من المميزات لبرنامج ماسنجر فيس بوك يمكنك الإستفادة منها والإستمتاع بها في حالة تحميل وتثبيت البرنامج على جهاز الكومبيوتر الخاص بك.

فمثلاً يمكنك الإستمتاع بالمشاركة في الـ Group Video Calls على الشاشات الكبيرة والإستمتاع بجودة المايكروفون الأفضل.

أيضاً يمكنك إرسال وإستقبال الملفات كما ترغب من على جهاز الكومبيوتر الخاص بك كما أنه يبيقيك على إطلاع بجميع الرسائل التي ستصلك دون الحاجة إلى مسك هاتفك المتحرك أو حتى فتح صفحة فيس بوك وإبقاءها مفتوح بشكل مستمر.

البرنامج أيضاً يأتي بمجموعة من المميزات المتنوعة الموجودة على الهواتف المحمولة لذا لن تشعر بأنك تفتقد أي شيء من تجربة هاتفك المحمول.

طريقة تثبيت ماسنجر فيس بوك على جهاز الكومبيوتر :

الطريقة سهلة للغاية، كل ما عليك فعله هو التوجه إلى متجر ويندوز ثم البحث عن Messenger أو الضغط على هذا الرابط

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قم بالضغط على كلمة الحصول لتبدأ تحميل البرنامج وتثبيته على جهاز الكومبيوتر .

الآن قم بفتح البرنامج لتظهر لك الشاشة الرئيسية كالتالي :

بعدما تقوم بتسجيل الدخول بأي طريقة ترغب بها ستجد أمامك الشاشة الرئيسية كالتالي :

هي مشابهة تماما ومطابقة لما تقوم بإستخدامه على نسخة الويب من ماسنجر فيس بوك ولن تجد أي إختلافات تذكر فيها.

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