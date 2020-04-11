أفضل العاب اطفال مجانية دون تحميل 2020

تزداد أهمية العاب اطفال في هذه الأيام التي نعيشها الآن خصوصاً مع الحظر الذي نعشيه ومنع خروج الاطفال إلى الشوارع والملاهي والحدائق العامة وهي الأماكن التي كانوا يفرغون فيها طاقتهم، بدلاً من أن تجد اطفالك وقد بدأوا بإخراج هذه الطاقة في أمور سلبية أو تخريبية لماذا لا توجههم إلى هذه الألعاب المسلية والمفيدة في آن واحد ؟

الألعاب التي سنذكرها اليوم فيها فائدة هامة للغاية حيث جميعها يمكنك الإستمتاع بها واللعب بها أونلاين دون الحاجة إلى أي تحميل على جهاز الكومبيوتر أو حتى متطلبات عالية لتشغيلها لذا فهي مناسبة جداً ك العاب اطفال يمكن لأطفالك الإستمتاع بها دون أي تعقيد في الأمور.

افضل العاب اطفال مجانية 2020 :

كما قلنا جميع هذه الألعاب مجانية ويمكن تشغيلها دون الحاجة إلى تحميلها او تثبيتها على جهاز الكوميبوتر وكل ما تحتاج إليه هو إتصال إنترنت يعمل ومتصفح محدث لآخر نسخة حتى لا تواجه اي مشاكل، جميع هذه الألعاب تنمي حس الفضول والتفكير العملي السريع.

لعبة Aqua Friends :

هذه اللعبة مناسبة للغاية للأطفال الصغار فهي تتضمن مجموعة من صغار الأخطبوط الذين يشعرون بالحزن لأنهم إنفصلوا عن أصدقائهم، تهدف اللعبة إلى جمعهم مع أصدقائهم وهذا عن طريق ربط أطرافهم معاً وإيصالهم إلى بعض ويجب أن تتأكد أن جميع الأطراف متصلة ببعضها البعض حتى تفوز باللعبة.

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لعبة Princess Goldblade and the Dangerous Water :

هذه اللعبة مناسبة وموجه أكثر ناحية الفتيات، فهي تدور حول فتاة أميرة صغيرة تعيش على جزيرة سحرية تحاول إستعادة الكنز الذي تمت سرقته من أصدقائها في الجزيرة.

كما قلنا اللعبة مناسبة أكثر للفتيات كونها توجههم ناحية الإعتماد على أنفسهم والشجاعة وغيرها من الأمور.

رابط اللعبة .

لعبة عالم سمسم : Advertisements

بالطبع أنت تتذكر المسلسل التلفزيوني عالم سمسم والذي كان من أوائل المسلسلات التعليمية على قنوات التلفاز العربية والأجنبية على حد سواء، حسناً هناك لعبة صغيرة مناسبة لهذا العالم وهي تكمل مسيرة المسلسل في عملية التعليم الذكي والمرح، اللعبة تضم مجموعة من الألعاب المتنوعة لكل شخصية مختلفة من المسلسل.

زيارة موقع اللعبة .

لعبة Scooby-Doo Adventure :

تذكرنا هذه اللعبة بواحد من مسلسلات الكرتون المحبوبة لفترة التسعينات وهي سكوبي دو، اللعبة ممتعة وصغيرة وسهلة للغاية وتسمح لك بمساعدة الفريق في حل الألغاز والجرائم الغريبة التي تحدث داخل عالم المسلسل واللعبة معاً .

رابط اللعبة .

لعبة Alphabetter :

هذه لعبة تعليمية بالأساس تهدف إلى تعليم الأطفال حروف الأبجدية الإنجليزية بطريقة سهلة وممتعة للغاية، طريقة عمل اللعبة سهلة للغاية، حيث أنها تظهر الحرف الإنجليزي الأساسي الذي يجب على الطفل تعلمه بلون أزرق كبير في منتصف الشاشة ثم تطلب من الطفل أن يختار الصورة والكلمة المناسبة مع الحرف الخاص والذي يظهر أمامه.

اللعبة خفيفة وسهلة للغاية وكما قلنا هي مناسبة جداً للأطفال الذين تحاول تعليمهم أبجدية الإنجليزية.

رابط اللعبة .

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