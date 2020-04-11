إشاعة جديدة تقترح وصول الهاتفين Nokia 9.3 و Nokia 7.3 في شهر أغسطس أو سبتمبر

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف الرائد المقبل لشركة HMD Global Oy يأخذ بالتأكيد كامل وقته للوصول إلى السوق. خليفة الهاتف Nokia 9 PureView الذي صدر في العام الماضي ليس لديه خيار سوى أن ينجح في السوق على عكس سلفه. ليس من السهل أن يحصد خليفة الهاتف Nokia 9 PureView مبيعات قوية، فهو يأتي من علامة تجارية ولدت من جديد، ولكن ليس من الصعب أيضًا حصد مبيعات تفوق على الأقل مبيعات Nokia 9 PureView الحالي.

صدرت اليوم إشاعة جديدة مفادها أنه سيتم الإعلان عن الهاتف Nokia 9.3 أخيرًا في منتصف أو في أواخر الربع الثالث من هذا العام. هذا يعني في وقت ما في شهر أغسطس أو سبتمبر. لذلك يبدو أن شركة HMD Global Oy تخلت إلى حد كبير عن محاولة التنافس مع الدفعة الأولى من الهواتف الرائدة لهذا العام، وبدلاً من ذلك ستهدف إلى إطلاقه للتنافس مع الدفعة الثانية. دعونا لا ننسى أنه في ذلك الوقت تقريبًا، يجب أن تكشف شركة سامسونج أيضًا عن تشكيلة Galaxy Note 20 Series، وستقوم شركة Huawei بالكشف عن تشكيلة Huawei Mate 40 Series، وستقوم شركة جوجل بإطلاق تشكيلة Google Pixel 5 Series، في حين ستقوم العديد من الشركات الأخرى بإطلاق هواتفها الرائدة للنصف الثاني من هذا العام.

في نفس الحدث، يُقال أن الهاتف Nokia 7.3 سينضم إلى Nokia 9.3 على خشبة المسرح، وهو الهاتف الذي سيأتي ليحل محل الهاتف Nokia 7.2 الذي تم إصداره في شهر سبتمبر الماضي. وفقا لمصدر لم يذكر إسمه، فالهاتفين Nokia 9.3 و Nokia 7.3 يخضعان حاليًا لإختبار النموذج الأولي. يبدو أن هناك نموذجان أوليان من Nokia 7.3، أحدهما يدعم شبكات 5G.

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لا يزال الإطار الزمني للإطلاق الذي تم تسريبه اليوم مؤقتًا، حيث لا يزال المُدراء التنفيذيون في شركة HMD Global Oy ينتظرون لمعرفة الطريقة التي ستسير بها حالة COVID-19 في الأسابيع والأشهر المقبلة.