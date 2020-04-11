الصور الرسمية للهاتف Honor 30 Pro تشق طريقها إلى الويب

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Honor 30 و Honor 30 Pro في اليوم 15 من شهر أبريل الجاري. وحتى ذلك الحين، فقد حصلنا اليوم على مجموعة من الصور التي تستعرض لنا تصميم الواجهة الخلفية للهاتف Honor 30 Pro.

كما تلاحظون، الهاتف Honor 30 Pro سيأتي مع وحدة مستطيلة في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية تأوي أربع كاميرات جنبًا إلى جنب مع الفلاش LED. وبناء على التسريبات والشائعات السابقة، فسوف يضم الهاتف Honor 30 Pro كاميرا أساسية بدقة 50 ميغابكسل، وكاميرا أخرى مُقربة تستند على مبدأ المنظار، فضلا عن كاميرا واسعة الزاوية، وكاميرا أخرى من نوع Time Of Flight.

وفيما يخص المواصفات التقنية، فقد كشفت لنا هيئة الإتصالات الصينية TENAA مؤخرًا أن الهاتف Honor 30 سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة OLED بحجم 6.57 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 985، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB أو 12GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 3900mAh. وعلاوة على ذلك، فقد إتضح كذلك اليوم أن هذا الهاتف سيضم أربع كاميرات في الخلف تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 40 ميغابكسل في حين ستمتاز الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابكسل.

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أما بخصوص الهاتف Honor 30 Pro، فقد كشفت لنا هيئة الإتصالات الصينية TENAA أنه سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة OLED بحجم 6.57 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 990 5G، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB أو 12GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 3900mAh. وعلاوة على ذلك، فقد إتضح كذلك أن هذا الهاتف سيضم أربع كاميرات في الخلف تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 50 ميغابكسل في حين ستمتاز الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابكسل.