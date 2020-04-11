Sony Xperia 5 II قد يكون أصغر هاتف 5G في السوق حتى الآن

فاطمة أيت طالب - دبي - سمعنا العديد من الشائعات حول Xperia 5 Plus، ولكننا لم نرى هذا الهاتف بشكل رسمي حتى الآن. الآن، هناك إشاعة جديدة تقترح قدوم هاتف آخر يُدعى Xperia 5 II سيضم شاشة بحجم يقل عن 6 إنش. هذا الهاتف سيصدر في اليابان في النصف الثاني من هذا العام، وفقا لمصادر مُطلعة على خطط الشركة اليابانية.

سيضم هذا الهاتف شاشة بحجم يتراوح بين 5.6 و 5.8 إنش مع العلم بأن الهاتف Xperia 5 الحالي يضم شاشة بحجم 6.1 إنش. هناك إحتمال كبير أن يدعم هذا الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G، مما يجعله أول هاتف يضم شاشة بحجم أقل من 6 إنش يدعم شبكات 5G. وعلاوة على ذلك، فهو سيكون ثاني هاتف 5G من شركة Sony بعد الهاتف Xperia 1 II. هناك أيضًا الهاتف Xperia Pro، ولكن هذا الأخير لا يستهدف عامة المستهلكين. ووفقا للتقرير الجديد، فالهاتف Xperia 5 II القادم سيدعم شبكات mmWave و Sub-6GHz، ولكن هذا يتطلب هوائيات إضافية، والتي قد لا تُناسب جسمًا صغيرًا.

يمكن أن يتواجد الهاتف Xperia 5 II في مكان بين Xperia 1 II و Xperia 10 II. وعلى الرغم من أنه سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G، فهناك إحتمال أن يكون هاتف متوسط أكثر منه هاتف رائد.

الشائعات الجديدة لم تذكر أي شيء عن المعالج، ولكن الهاتف Xperia 5 الحالي يحتوي على المعالج Snapdragon 855، والذي قد يكون سببًا آخر لتغيير الإسم. بدلاً من ذلك، قد يعني القليل من التسريبات أن لا شيء مما تم ذكره الآن حقيقي.