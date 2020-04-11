تسريب مواصفات هاتف Pixel 4a المرتقب من جوجل

تستعد شركة جوجل في وقت لاحق لإطلاق أحدث هواتفها الذكية من الفئة المتوسطة المسمى (Pixel 4a)، وكشف تسريب جديد عن المواصفات الكاملة تقريبًا للهاتف الذي كان من المفترض الإعلان عنه خلال مؤتمر الشركة السنوي للمطورين (Google I/O 2020) – أي بعد عام بالضبط من الإعلان عن الهاتف السابق (Pixel 3a).

وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في إلغاء حدث (Google I/O 2020)، وتأجيل شركة جوجل الإعلان عن الهاتف الجديد الذي يأتي بشاشة من نوع (OLED) بقياس 5.81 إنشات – مثل هاتف العام الماضي (Pixel 3a) – لكن مع دقة 2340×1080 بيكسل بدلًا من دقة 1080×2220 بيكسل.

وتحتوي الشاشة على ثقب في الزاوية العلوية اليسرى من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابيكسل مع مجال رؤية 84 درجة، لكن بدون وجود مستشعرات (سولي) Soli أو ميزة فك القفل عبر الوجه، وتتيح هذه الكاميرا تسجيل الفيديو بدقة 1080 بيكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

ويعمل (Pixel 4a) بمعالج (Snapdragon 730) من كوالكوم ثماني النوى، ولديه خياران للتخزين على الأقل، إما 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت، بينما يحتوي كلا النموذجين على ذاكرة وصول عشوائي سعتها 6 جيجابايت، إلى جانب رقاقة الأمان (Titan M) الخاصة بجوجل، لكن دون وجود رقاقة (Pixel Neural Core).

وهناك قارئ بصمات الأصابع في الجهة الخلفية مع كاميرا أساسية وحيدة بدقة 12.2 ميجابيكسل الموجودة ضمن فتحة مستطيلة الشكل مع إضاءة (LED)، بحيث تدعم الكاميرا ميزة التركيز التلقائي ومثبت الصورة البصري ومثبت الصورة الرقمي

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وتقدم الكاميرا الخلفية خمس خيارات لتسجيل الفيديو هي: دقة 720 بيكسل بمعدل 240 إطارًا في الثانية وبدقة 1080 بيكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية وبدقة 1080 بيكسل بمعدل 60 إطارًا في الثانية وبدقة 1080 بيكسل بمعدل 120 إطارًا في الثانية وبدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 10 مع دعم ميزة (Now Playing) والنسخة الجديدة من مساعد جوجل الصوتي (Google Assistant)، مع حصوله على تحديثات أندرويد لمدة ثلاث سنوات، وبطارية بسعة 3080 ميلي أمبير قابلة للشحن السريع عبر منفذ (USB-C) بسرعة 18 واط، ولكن لن يكون هناك شحن لاسلكي.

ويأتي (Pixel 4a) مع مقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 ميليمتر، ويشاع أن سعر الهاتف يبدأ من 399 دولارًا.