شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يطلق ميزة "الوضع الهادئ" لمنح المستخدمين استراحة من التطبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق فيس بوك ميزة جديدة تمكن المستخدمين من أخذ استراحة من الإشعارات والتحديثات المستمرة للتطبيق، وذلك من خلال تفعيل "الوضع الهادئ" الذي يتم طرحه حاليًا في جميع أنحاء العالم، ليكون بإمكان المستخدمين جدولة الأوقات التي يريدون فيها الوصول إلى فيس بوك، مع القدرة على كتم صوت الإشعارات عند الحاجة إلى استراحة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عندما يتم تنشيط الوضع، فإنه سيثني المستخدمين أيضًا عن فتح التطبيق، إذ سيحصل المستخدمون الذين يحاولون استخدام تطبيق فيس بوك أثناء تشغيل الوضع الهادئ على تذكير وجهاز ضبط الوقت لمدة تمكين الميزة.



ميزة فيس بوك الجديدة

كتب فيس بوك في منشور على مدونته:"بينما نتكيف جميعًا مع الإجراءات الجديدة والبقاء في المنزل، فإن وضع حدود لكيفية قضاء وقتك على الإنترنت يمكن أن يكون مفيدًا".

وأضاف موقع التواصل الاجتماعى: "سواء كان ذلك لمساعدتك على التركيز على عائلتك وأصدقائك، أو النوم بدون تشتيت الانتباه، أو إدارة الطريقة التي تقضي بها وقتك في المنزل، لدينا أدوات تساعدك في العثور على التوازن الصحيح لكيفية استخدامك لفيس بوك".

ستكون الأداة مشابهة لتلك المتوفرة بالفعل في أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة مثل iOS، والتي تسمى عناصر تحكم "Screen Time".

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وأوضح الموقع في منشور على المدونة "أجبر تفشى COVID-19 الناس في جميع أنحاء العالم على التكيف مع الروتين الجديد والتعامل مع الشعور بالوحدة وفقدان الوظائف والحزن وغيرها من الأمور"، مضيفا: "أن الأمر صعب علينا جميعًا بطرق مختلفة، ليس فقط جسديًا ولكن عقليًا.

وأكد: "للمساعدة، نحن نشارك النصائح من الخبراء للبقاء على ما يرام، ودعم عمل منظمات الصحة العقلية، ونمنحك أدوات لإدارة وقتك على فيس بوك".

كما أنه بالإضافة إلى عناصرالتحكم داخل التطبيق، يقوم فيس بوك أيضًا بتوسيع إحصائيات الاستخدام للمستخدمين التي ستعرض أشياء مثل الوقت من اليوم الذي تستخدم فيه تطبيق فيس بوك، وكذلك المدة وأكثر من ذلك على مدار أسبوعين.

وتقول الشركة، إنها بصدد طرح الوضع الهادئ للمستخدمين على iOS ولديها خطط لتوسيعه إلى مستخدمي أندرويد بحلول يونيو، وتتوقع أن تكون الميزة متاحة على نطاق واسع لجميع مستخدمي iOS بحلول شهر مايو، بينما يتم تعيين مستخدمي أندرويد للحصول على الميزة في يونيو.