شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيل جيتس: قد نرى بداية انفراجة فى أزمة كورونا بحلول يونيو حال التزام الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع انتشار وباء فيروس كورونا، أصبحت الحياة صعبة على الجميع تقريبا، خاصة في ظل فرض الحظر في مختلف أرجاء العالم، فضلا عن حالة عدم اليقين بين الناس حول كيف ومتى ستعود الحياة إلى طبيعتها، وذلك في الوقت الذى يشهد فيه العالم ازدياد الحالات المصابة بما في ذلك أوروبا وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية، بحسب موقع TOI الهندى.

وقد تأثرت الولايات المتحدة بشدة بالكثير من الإصابات وآلاف الوفيات، إلا أن "بيل جيتس" مؤسس شركة مايكروسوفت، يعتقد أن نوعًا من "الانفتاح" قد يحدث في يونيو، ففي مقابلة مع CNBC، قال جيتس، "إذا تعاونا معًا في جميع أنحاء البلاد، وإذا كان الامتثال للقواعد مرتفعًا جدًا، وتم تنفيذ بعض الابتكارات مثل المسحة الذاتية التي قادتها مؤسستنا - إذا تم تنفيذ ذلك، فإنه بحلول مطلع يونيو، سنرى نوعا من الانفتاح وانفراج الأزمة".

وقال أيضًا إن بعض الدول الآسيوية بدأت التعافى بفضل إجراء عمليات اختبار فعالة، وتتبع المواطنين وتنفيذ الحجر الصحي، لكن حذر جيتس أيضا وقال إن الناس يجب أن يكونوا مستعدين ومتقبلين للظروف الحالية للاستمرار في المستقبل.

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وقال لشبكة CNBC: "لا ينبغي لأحد أن يعتقد أن الحكومة يمكن أن تلوح بعصا، وفجأة يعود الاقتصاد إلى حاله، فلكي تعود الأمور إلى طبيعتها، يعتقد جيتس أنه "يجب أن يظهر علاج معجزة له معدل فعالية تزيد عن 95٪ أو استخدام واسع النطاق للقاح ".

وأوضح مؤسس مايكروسوفت أن الولايات المتحدة تحتاج إلى إغلاق كامل، إذ قال جيتس محذرا: "لسوء الحظ، فإن الولايات المتحدة ليست مغلقة بشكل موحد، لذا فإن ما ستراه هو الكثير من الزيادة المتسارعة في مختلف المجتمعات"ـ وقال أيضًا إنه على الرغم من ارتفاع أرقام الاختبار في الولايات المتحدة، فلا يوجد نظام لتحديد الأولويات، معلقا "هذا لا يزال بحاجة إلى إصلاح".