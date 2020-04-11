شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 23.4 مليون دولار تكلفة الأمن الشخصى وسفر مارك زوكربيرج فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن شركة فيس بوك أنفقت حوالى 23.4 مليون دولار على الأمن الشخصي والسفر الجوي للرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج العام الماضي - بزيادة 3.4 مليون دولار عن عام 2018 الذى أنفقت به الشركة نحو 20 مليون دولار على أمن زوكربيرج، و9.1 مليون دولارفي عام 2017، وذلك وفقًا لتقرير CNBC الذي يشير إلى التسجيل المالي لفيس بوك.

ووفقًا للإيداع المالي الذي قدمه فيس بوك والذي تم تقديمه إلى لجنة الأوراق المالية الأمريكية، فإن "النفقات تتضمن نحو 10.5 مليون دولار مقابل التكاليف المتعلقة بالأمن الشخصي لمارك زوكربيرج في منزله وأثناء سفره الشخصي، كما تتضمن النفقات مبلغًا إضافيًا بقيمة 10 ملايين دولار لحمايته وحماية أسرته".

ويظهر الإيداع المالي أيضًا أن تكاليف الطائرات الخاصة لزوكربيرج وصلت إلى 2.95 مليون دولار، في حين أنفقت الشركة 2.59 مليون دولار على السفر الجوي الخاص بزوكربيرج في 2018 و1.52 مليون دولار في 2017.

وللمقارنة، أنفق فيس بوك 9.95 مليون دولار على الأمن الخاص في 2018 و7.5 مليون دولار في 2017"، مع ملاحظة أن مارك زوكربيرج يتقاضى 1 دولار سنويا كمرتب، لكن جميع النفقات هذه تقدم تحت بند "تعويضات أخرى “والتى بلغت 22.6 مليون دولار في 2018 - أكثر من الضعف منذ عام 2017 عندما حصل على 9.1 مليون دولار في إجمالي التعويض.

فيما حصلت شيريل ساندبرج، الرئيس التنفيذي للعمليات في فيس بوك، على أجر أساسي يزيد قليلاً عن 875 ألف دولار، بزيادة من 843 ألف دولار في عام 2018، وقد حصلت ساندبرج على 902.740 دولار كمكافأة، مقارنة بـ 638ألف دولار في 2018، وتلقت 19.67 مليون دولار كمكافأة عبر الأسهم، بينما تلقت 18.42 مليون دولار كمكافأة عبر الأسهم في 2018.

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أما فيما يتعلق بتكاليف الأمن الشخصي لساندربيرج، فقد بلغت 4.37 مليون دولار في عام 2019، ارتفاعًا من 2.9 مليون دولار في عام 2018، كما يوضح الإيداع المالي أن تكاليف الطائرات الخاصة لساندبرج وصلت إلى 1.3 مليون دولار في عام 2019، في حين أنفقت الشركة 900 ألف دولار على السفر الجوي الخاص بساندبرج في 2018.

وقالت شركة فيس بوك إن التكاليف تشمل رسوم الركاب والوقود والطاقم وتكاليف الطعام التي أبلغت عنها شركة تأجير الطائرات، وجاء في بيان لفيس بوك: "نظرًا للوجود البارز لشركتنا، أذنت لجنة التعويضات والترشيح والحكم لدينا ببرنامج أمان شامل للسيد زوكربيرج لمعالجة مخاوف السلامة والتهديدات المحددة التي تضر سلامته والتي تنشأ مباشرة نتيجة لمنصبه كمؤسس ورئيس تنفيذي، ورئيس مجلس الإدارة، وحامل الأسهم المسيطر عليها".

وأضافت: "لجنة التعويضات والترشيح والحوكمة لدينا قد أذنت ببرنامج أمني للسيدة ساندبرج، بما في ذلك بعض الإجراءات الأمنية الشخصية، لمعالجة مخاوف السلامة الناتجة عن منصبها كمدير العمليات لدينا".