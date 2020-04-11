تكنولوجيا: تسريبات جديدة تكشف عن سعر جهاز Galaxy Tab S6 Lite اللوحي في السوق الأوروبي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة سامسونج جهاز Galaxy Tab S6 Lite اللوحي في سوق الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق الجهاز اللوحي في السوق الأوروبي، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن السعر المحدد من سامسونج للسوق الأوروبي.

أكدت صفحة Roland Quandt على أن جهاز Galaxy Tab S6 Lite اللوحي الذي يأتي في الفئة المتوسطة، ينطلق إلى السوق الأوروبي قريباً بسعر يبدأ من 379 يورو، أي على عكس التوقعات السابقة التي أشارت إلى أن الجهاز اللوحي يبدأ من سعر 399 يورو.

ومن المقرر وفقاً للتفاصيل التي نشرت عبر Roland Quandt، أن تقدم سامسونج جهاز Galaxy Tab S6 Lite في النموذج الذي يدعم الإتصال بWi-Fi فقط والذي يتميز بسعة تخزين 64 جيجا بايت بسعر 379 دولار.

بينما يأتي جهاز Galaxy Tab S6 Lite اللوحي في النموذج الذي يدعم الإتصال بشبكات LTE أيضاً، ومع سعة تخزين 64 جيجا بايت بسعر 439 يورو، إلا أن سامسونج لم تكشف عن الموعد المحدد لإطلاق الجهاز اللوحي للسوق الأوروبي حتى الآن.

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يذكر أن جهاز Galaxy Tab S6 Lite اللوحي يأتي بشاشة LCD بحجم 10.4 إنش، ويدعم جودة عرض FHD بلس، كما يدعم الجهاز اللوحي قلم stylus، أيضاً يضم الجهاز اللوحي مستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل للكاميرة الأمامية، وأخر بدقة 8 ميجا بيكسل في الكاميرة الخلفية.

جهاز Galaxy Tab S6 Lite اللوحي يضم رقاقة معالج Exynos 9611، كما يتميز بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، ويدعم الجهاز بطارية بقدرة 7040 mAh.

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