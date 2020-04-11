كاميرا الهاتف Galaxy A71 تحصد نتيجة مخيبة للآمال في إختبارات DxOMark

فاطمة أيت طالب - دبي - تم إختبار كاميرات الهاتف Galaxy A71 من قبل فريق DxOMark المتخصص في إختبار كاميرات الهواتف الذكية، وقد حصل على نتائج متوسطة، فهو حصل على نتيجة إجمالية قدرها 84 نقطة. هذا الهاتف يمكن مقارنته مع Galaxy A50 الذي تم إطلاقه في العام الماضي بالإضافة إلى الهواتف المتوسطة الأخرى مثل Moto One Zoom و Nokia 7.2 بإستثناء أن هذين الهاتفين معروضان للبيع بأسعار أرخص.

توفر الكاميرا الأساسية التي تبلغ دقتها 64 ميغابكسل نطاقًا ديناميكيًا مثيرًا للإعجاب مما جعله يتغلب على أمثال iPhone 11 و Google Pixel 3a. تقوم هذه الكاميرا بعرض الألوان بشكل جيد في الغالب على الرغم من أن توازن اللون الأبيض يميل إلى اللون الأزرق.

على الرغم من أن هذه الكاميرا تستخدم مستشعر عالي الدقة، إلا أن الصور الملتقطة بالهاتف لا تحتوي على كل التفاصيل. أيضًا، يحتاج المستشعر الكبير المستخدم في هذه الكاميرا إلى خفض سرعة الغالق قليلاً في الظلام. لا تزال الصور الملتقطة في البيئات المنخفضة الإضاءة تظهر بشكل خافت، كما أن التركيز البؤري التلقائي كان بعيدًا عن الكمال.

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تحتوي الكاميرا الواسعة الزاوية على عدسة عريضة جدًا. وهذا يؤدي إلى تشويه هندسي ملحوظ. يوفر مستشعر 12 ميغابكسل نطاقًا ديناميكيًا واسعًا وألوانًا زاهية، ولكنه لا يعمل جيدًا في الداخل.

لا توجد كاميرا مقربة في الهاتف Galaxy A71، فهي تعتمد على المستشعر الرئيسي العالي الدقة. ولكن الصور كانت تعاني من نقص التفاصيل قبل التقريب، وما بالك بعد التقريب. كان أداء الهاتف Google Pixel 3a والذي يضم مستشعر بدقة 12 ميغابكسل فقط أفضل بكثير في هذا الإختبار.

حصد الهاتف Galaxy A71 نحو 74 نقطة في إختبار الفيديو. يقوم المثبت الإلكتروني للهاتف بعمل جيد، ومن المدهش أن التركيز التلقائي جيد جدًا. ومع ذلك، فإن النطاق الديناميكي لمقاطع الفيديو محدود ولا يمكن مطابقته مع فيديوهات 4K التي إلتقطتها الهواتف الأخرى. عمومًا، يمكنك التوجه إلى رابط المصدر أدناه للحصول على المزيد من التفاصيل حول أداء كاميرا الهاتف Galaxy A71.