الإعلان رسميًا عن الهاتف LG Style 3 مع شاشة OLED بحجم 6.1 إنش، والمعالج SD845

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة LG للتو بالكشف عن هاتف متوسط جديد مثير للإهتمام في اليابان حيث سيتم بيعه هناك من قبل شركة الإتصالات المحلية NTT DoCoMo. هذا الهاتف يُدعى LG Style 3 وهو لا ينتمي إلى تشكيلة LG Stylo Series المعروفة، وإنما هو عبارة عن هاتف مستقل كليًا عن هذه التشكيلة. هذا الهاتف سيصدر في شهر يونيو المقبل مقابل ما يُعادل 350 دولار أمريكي.

الجزء الغريب في هذا الهاتف هو أنه يستخدم المعالج Snapdragon 845 الذي تم إطلاقه قبل عامين، ولكنه لا يزال معالج رائد، فهو لا يزال يوفر قوة معالجة تفوق تلك التي توفرها معالجات Snapdragon 700 Series الحالية. وبغض النظر عن المعالج، فهذا الهاتف يضم كذلك 4GB من الذاكرة العشوائية و64GB من الذاكرة الداخلية القابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.

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الهاتف LG Style 3 الجديد يضم كذلك شاشة OLED بحجم 6.1 إنش وبدقة +QuadHD، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل، فضلا عن كاميرتين في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وعلاوة على ذلك، فقد تم تزويد هذا الهاتف بقارئ البصمة في الخلف.





وبالنسبة لبقية مواصفات الهاتف LG Style 3، فهي تشمل بطارية بسعة 3500mAh، ونظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل. ووفقا لشركة LG، فهذا الهاتف سيحمل شهادة IP68 مما يعني أنه سيكون مقاومًا للماء والغبار.

كما هو الحال مع العديد من الهواتف الذكية التي تم إطلاقها في اليابان، فمن المرجح أن يشق الهاتف LG Style 3 الجديد طريقه إلى الأسواق العالمية. ومع ذلك، إختيار المعالج Snapdragon 845، والأبعاد الصغيرة تجعله هاتف متوسط فريد من نوعه.