المتاجر الصينية تُقلص أسعار تشكيلة iPhone 11 لتعزيز المبيعات في ظل جائحة كورونا

فاطمة أيت طالب - دبي - لا تزال جائحة COVID-19 تؤثر على حياتنا اليومية، ولكن قد يكون هذا الوباء فرصة للبعض للحصول على هاتف ذكي بسعر منخفض. وكما تعلمون جميعًا على الأرجح، فقد قد أدى تفشي المرض إلى إنخفاض مبيعات منتجات آبل، مما أثر سلبًا على إيرادات الشركات الأمريكية الرائدة في مجال التكنولوجيا والبرمجيات.

في محاولة لتعزيز المبيعات والتعافي من الخسائر المالية، تُقدم المتاجر الإلكترونية المختلفة في الصين تخفيضات كبيرة على كل من iPhone 11 و iPhone 11 Pro.

على سبيل المثال، قام متجر Suning بتقليص سعر طراز 64GB من الهاتف iPhone 11 بنحو 70 دولار أمريكي ليصل سعر هذا الطراز الآن على المتجر إلى 710 دولارات أمريكية، في حين تم تقليص نفس الطراز من الهاتف iPhone 11 Pro إلى 1060 دولار أمريكي. تقدم المتاجر الإلكترونية الأخرى، بما في ذلك البائعون المعتمدون من قبل شركة آبل في متجر TMall، تخفيضات مماثلة في الأسعار على تشكيلة iPhone 11 Series في الصين.

وفي الوقت نفسه، يتوقع شركاء آبل في سلسلة التوريد في تايوان توقف الإنتاج في الربع الثاني من العام 2020 بسبب إنخفاض الطلب نظرًا لأن الناس يفضلون إنفاق أموالهم على العناصر الأساسية في الوضع الحالي. تهدف الخصومات الجديدة إلى التخلص من بعض المخزون الحالي، ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الخصومات ستكون كافية.