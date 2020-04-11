Huawei تقول أنها خسرت أكثر من 60 مليون دولار على الهاتف القابل للطي Huawei Mate Xs

فاطمة أيت طالب - دبي - إن فتح آفاق جديدة على التكنولوجيا المثيرة والمستقبلية أمر مكلف ومحفوف بالمخاطر، وهذا بالكاد يمثل مفاجئة لأي شخص. أولى الهواتف الذكية القابلة للطي وصلت إلى السوق بالفعل ولم يكن لدينا شك في أن البحث والتطوير ينطوي على نفقات كبيرة. ما قد لا يكون واضحًا جدًا هو أن هذه المنتجات تستمر في تكليف مُصنعيها المزيد من النفقات حتى بعد أن تصل إلى رفوف المتاجر.

أوضح الرئيس التنفيذي لشركة لقسم Consumer BG في شركة Huawei، السيد Yu Chengdong، أنه منذ إطلاق الهاتف Huawei Mate Xs في شهر فبراير الماضي، خسرت الشركة ما بين 60 و 70 مليون دولار أمريكي على الهاتف. وأوضح السيد Yu Chengdong أيضًا أنه على الرغم من أن الهاتف Huawei Mate Xs يُكلف أكثر من 2400 دولار، فإنه يكلف المزيد ليتم إنتاجه وتقديمه للمستهلكين.

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من المؤكد أنها حقيقة مثيرة للاهتمام ينبغي النظر فيها، لأننا لا نتعرف كل يوم على حجم المخاطرات التي تُقدم عليها بعض الشركات الكبرى، مثل Huawei و Samsung بشكل روتيني.

أعلنت شركة Huawei عن الهاتف Huawei Mate X لأول مرة في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019. في ذلك الوقت، كان في مرحلة النموذج الأولي بحيث لم يتم السماح سوى لقلة من الأشخاص بتجربة هذا الهاتف. تم إطلاق هذا الهاتف في شهر نوفمبر فقط، وكان يقتصر على السوق الصيني. شهدنا هذا العام إطلاق الهاتف Huawei Mate Xs، ومن الواضح أن عملية إنتاجه كانت أقل تعقيدًا لأنه وصل إلى السوق بشكل أسرع وشق طريقه أيضًا إلى أسواق أخرى حول العالم. يبدو أن الزيادة في الإنتاج غير كافي لتحقيق الأرباح، ولكن لا شك في أن شركة Huawei ستحصل على أرباح ضخمة من سوق الهواتف الذكية القابلة عندما تنضج هذه التكنولوجيا.