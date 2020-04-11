تكنولوجيا: LG تكشف عن هاتف LG Style3 المتوسط في سوق اليابان بسعر 350 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة LG مؤخراً عن هاتف LG Style3 الذي ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 845، ويتوفر في شهر يونيو في السوق الياباني بسعر 350 دولار.

يتميز هاتف LG Style3 بشاشة OLED بحجم 6.1 إنش، والتي تدعم دقة عرض 1440 بيكسل بلس، كما يضم نتوء كبير في الشاشة لكاميرة السيلفي المميزة بمستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل.

أيضاً يدعم هاتف LG Style3 رقاقة معالج Snapdragon 845، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي في بطاقة microSD حتى سعة 512 جيجا بايت.

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ويضم هاتف LG Style3 كاميرة خلفية مزدوجة مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 5 ميجا بيكسل لعمق التصوير في لقطات portrait، كما يأتي مستشعر البصمة في الجهة الخلفية من هاتف LG Style3.

أيضاً يأتي هاتف LG Style3 بقدرة بطارية 3500 mAh، إلا أن LG لم تؤكد على تقنية الشحن السريع في هذا الإصدار، أيضاً لا يدعم الشحن اللاسلكي.

هاتف LG Style3 يدعم معايير IP68 وIPX5 في مقاومة الماء والغبار، أيضاً لم تؤكد LG على خططها لإطلاق هذا الإصدار خارج السوق الياباني لاحقاً، إلا أنه يتوفر في السوق الياباني في يونيو بسعر 350 دولار.

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