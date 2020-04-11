شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات..هكذا يمكنك استخدام FaceTime لإجراء مكالمات فيديو جماعية بسهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتيح تطبيق FaceTime فى أجهزة أبل إمكانية الدردشة مع ما يصل إلى 32 شخصا فى آن واحد، لذلك يعد خيارًا جيدًا للدردشة بالفيديو إذا كنت لا تريد تنزيل تطبيق آخر لإجراء مكالمات فيديو جماعية، وإذا كان كل من تريد الدردشة معهم يستخدمون أجهزة أبل، فيما يلى كيفية استخدام FaceTime لبدء مكالمة فيديو جماعية بسهولة

أولًا: استخدام التطبيق:

يمكنك استخدام تطبيق FaceTime فى آيفون لبدء مكالمة جماعية، وإذا كنت تدردش بالفعل مع مجموعة باستخدام تطبيق الرسائل، فبإمكانك بدء جلسة FaceTime جماعية مباشرة.

• انتقل إلى التطبيق، ثم اضغط على أيقونة (+) فى أعلى الزاوية اليمنى.

• فى خانة (إلى) To؛ اكتب أسماء أو أرقام الأشخاص الذين ترغب فى التحدث إليهم، إذا كانوا فى قائمة جهات الاتصال ستظهر أسماؤهم أثناء الكتابة، ويمكنك الضغط فوق كل اسم لإضافتهم إلى المكالمة.

• يمكنك أيضًا الضغط على الدائرة التى تحتوى على رمز (+) بداخلها لفتح قائمة جهات الاتصال وتحديد الأشخاص، والضغط على أسمائهم لفتح جهات الاتصال ثم اضغط على أرقامهم لإضافتهم.

• اضغط على زرالفيديو الأخضرلبدء مكالمة فيديو أو زر الصوت لبدء مكالمة صوتية.

ثانيًا: استخدام تطبيق الرسائل:

• افتح تطبيق الرسائل.

• افتح محادثة جماعية أو محادثة موجودة فى تطبيق الرسائل.

• اضغط على أيقونات جهات الاتصال الخاصة بك فى أعلى الشاشة.

• اضغط على أيقونة FaceTime لبدء المكالمة.

لإضافة شخص إلى مكالمة FaceTime

• أثناء المكالمة؛ اضغط على أيقونة (+).

• اضغط على خيار (إضافة شخص) Add Person، ثم أدخل اسم جهة الاتصال أو رقم هاتفه أو بريده الإلكتروني.

• اضغط على خيار (Add Person to FaceTime).

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كيفية الانضمام إلى مكالمة جماعية فى FaceTime:

هناك عدة طرق للانضمام إلى مكالمة الفيديو الجماعية وهي:

• اضغط على الإشعار (إذا تلقيت إشعارًا)، ثم اضغط على زر الفيديو الذى يظهر فى أسفل الشاشة.

• افتح الدردشة الجماعية أو المحادثة فى تطبيق الرسائل، ستظهر مكالمة FaceTime اضغط على زر (الانضمام) التى تظهر داخل الفقاعة.

• بمجرد فتح التطبيق، ستشاهد قائمة بجميع مكالماتك الأخيرة والنشيطة، وستُميز أى مكالمات يمكنك الانضمام إليها باللون الأخضر مع وجود زر فيديو أخضر بجواره، اضغط على الزر، ثم اضغط على خيار (انضمام) Join.

• لمغادرة المكالمة الجماعية، اضغط على الشاشة، ثم اضغط على زر (X).

ثالثًا: استخدام جهاز Mac

يمكنك أيضًا إجراء مكالمات صوتية ومكالمات فيديو FaceTime من جهاز ماك، طالما يعمل بنظام التشغيل macOS Mojave 10.14.3 أو أحدث، كما ستحتاج أيضًا إلى تسجيل الدخول باستخدام معرف أبل الخاص بك.

• افتح التطبيق فى جهازك.

• اكتب الأسماء أو أرقام الهاتف أو عناوين البريد الإلكترونى للأشخاص الذين تريد التحدث إليهم فى شريط البحث.

• اضغط على رمز الفيديو أو الصوت، بناءً على نوع المكالمة التى تريد إجراءها.

• اضغط على زرالفيديو أوالصوت فى أسفل يسارالشاشة لبدء المكالمة.

سيُرسل هذا الإشعار إلى الأشخاص الذين تريد التحدث إليهم، وسيتعين عليهم الضغط على هذا الإشعار، ثم الضغط على زر الانضمام فى النافذة المنبثقة التى تظهر لهم.