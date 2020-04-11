تكنولوجيا: Oppo تقدم هاتف Ace 2 5G القادم بمعدل تحديث 90Hz في الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Oppo للإعلان الرسمي عن هاتف Ace 2 5G خلال أيام، وفي إعلان تشويقي نشر مؤخراً من الشركة أكدت على دعم هذا الإصدار لمعدل تحديث 90Hz في الشاشة.

ينطلق مؤتمر Oppo في 13 من أبريل للكشف عن إصدار جديد من هواتف Ace، حيث إختفت علامة Reno التجارية من عنوان الإصدار القادم الذي ينطلق بعنوان Ace 2 5G.

كشفت شركة Oppo خلال الفترة الماضية عن بعض من مواصفات هاتفها القادم Ace 2 5G، ومن جديد تؤكد أحدث الإعلانات التشويقية التي رصدت على Weibo على أن هاتف Ace 2 5G يدعم معدل تحديث 90Hz في الشاشة، كما تعادل سرعة إستجابة اللمس في الشاشة 180Hz.

Advertisements

كما أكدت Oppo في إعلانها التشويقي على أن هاتف Ace 2 5G سيأتي بالجيل الثاني من تقنية الإهتزازات 4D، مع تقنية تبريد 4D، وهي من المميزات التي قدمت في السابق في هواتف الألعاب Black Shark 3، وnubia Red Magic 5G، وأيضاً ROG Phone II، إلا أن Brian Shen من Oppo أكد في تصريحات سابقة على أن هاتف Ace 2 5G لا يعد من الهواتف المخصصة للألعاب.

من جانب أخر كشفت التسريبات السابقة على أن هاتف Ace 2 5G يأتي قريباً برقاقة معالج Snapdragon 865 مع مودم 5G، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65W، أيضاً من المتوقع أن يأتي هذا الإصدار بتقنية الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 40W، ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بسعر 620 دولار للأسواق.

المصدر

اعلان





