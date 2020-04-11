تسريب يكشف عن تقنية ثورية للكاميرا الأمامية في Galaxy S21

نشر أحد أشهر حسابات التسريبات على موقع تويتر

Samsung is considering using the under-screen camera technology on the Galaxy S21 first, and is evaluating the feasibility of the technology. — Ice universe (@UniverseIce) April 9, 2020

كشف فيها عن معلومات تتعلق بالهاتف الرائد من سامسونج المتوقع مطلع العام المقبل.

ومع أنه لم يمضِ على إطلاق هواتف (جالاكسي إس20) Galaxy S20 إلا بضعة أسابيع، ولا يزال هناك هواتف رائدة أخرى منتظرة في وقت لاحق من العام الحالي، مثل: هواتف سلسلة (جالاكسي نوت 20)، إلا أن التغريدة تناولت مواصفات الكاميرا الأمامية في هاتف (جالاكسي إس21) Galaxy S21.

وقال حساب Ice universe في التغريدة: “تدرس سامسونج أولاً استخدام تقنية الكاميرا، التي تأتي تحت الشاشة في (جالاكسي إس21)، وتعمل على تقييم جدوى التقنية”.

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وبالنظر إلى أن سامسونج اعتادت تقديم الترقيات الكبرى في الكاميرا أولًا في هواتف سلسلة (جالاكسي إس)، فيُعتقد أن التغريدة تبدو منطقية، إذ يُستبعد أن تُقدَّم التقنية في هاتف (جالاكسي نوت 20).

ومن ناحية أخرى، لا يزال تطوير مثل هذه التقنية صعبًا نظرًا لوجود العديد من العقبات، مثل: عدم كفاية الإضاءة التي تصل إلى المستشعر الذي تحت الشاشة، وجودة الصورة الناتجة. وهناك مشكلة أخرى تتمثل في مطابقة كثافة البكسل للمنطقة، حيث يُوضع المستشعر، مقارنةً مع بقية الشاشة.

يُشار إلى أنه لم يسبق لسامسونج أن كشفت عن نموذج لهاتف مع كاميرا أمامية تحت الشاشة، ولكن شركات صينية أخرى سبقتها إلى ذلك، مثل: أوبو، وشاومي.