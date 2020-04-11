شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خلى بالك.. 9 أشياء تجنب القيام بها على حساباتك بالسوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل حاليا غالبية القوى العاملة من المنزل بسبب العزل المنزلي لمكافحة انتشار فيروس كورونا، ومع اعتياد الناس على العمل من المنزل، من المهم ألا ننسى أن حياتك العملية تتطلب نفس الانضباط بغض النظر عما إذا كنت تعمل من مبنى المكتب أو المنزل.

لذلك فقد يشتت انتباهك بسهولة وقد يجعلك الإعداد غير الرسمي لمنزلك قضاء مزيد من الوقت على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء العمل، إذ أنه على الرغم من أن قضاء بعض الوقت على واتس آب وفيس بوك وتويتر قد يكون جيدًا خلال ساعات عملك في المنزل، لكن هناك بعض الأخطاء التى يمكن حدوثها جراء ذلك وتسبب العديد من المشاكل، لذلك فيجب تجنب القيام بالأمور التالية:

1- لا تشارك أبدًا صور بيئة العمل الخاصة بك في المنزل علنًا على فيس بوك و تويتر أو واتس آب

قد تؤدي مشاركة صور بيئة العمل المنزلية الخاصة بك على وسائل التواصل الاجتماعي إلى مشاكل خطيرة حيث إن معظم أصحاب العمل لديهم سياسات صارمة ضد الكشف عن صور للعمل المكتبي أو الأنظمة، ويمكنك أيضًا أن تكشف عن طريق الخطأ معلومات مهمة موجودة على شاشة الكمبيوتر المحمول في الصورة التي شاركتها عبر الإنترنت.

2- تجنب الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بسياسة عملك أو العمل من المنزل على فيس بوك أو تويتر

عند الدردشة أو التعليق على وسائل التواصل الاجتماعي، امتنع عن مناقشة العمل أو نشر النكات والتعليقات المتعلقة بالعمل، فقد يسبب لك ذلك بعض المشاكل مع رؤسائك في العمل.

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3- لا تنتقد العمل على مجموعات فيس بوك و تويتر و واتس آب

تجنب الثرثرة والشكوى المستمرة من عملك على وسائل التواصل الاجتماعى، ولا تنتقد سياسة عملك أمام الجميع.

4-كن حذرًا جدًا أثناء مشاركة رأيك على فيس بوك

من السهل جدًا تحديد صاحب العمل من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك، لذلك انتبه جيدًا للكلمات التي تختارها للتعبير عن نفسك على فيس بوك وتويتر، حيث أن نشر شيء مبتذل أو مسيء قد يوقعك في مشكلة.

5-لا تنشئ أخبارًا مزيفة أو تعيد توجيهها على مجموعات واتس آب الخاصة بك

قد تؤدي مشاركة أي نوع من الأخبار أو الشائعات المزيفة إلى تعرضك لمشكلات خطيرة وقد يتم القبض عليك.

6-لا تكشف أبدًا عن سياسة شركتك أو رسائل البريد الإلكتروني من الموارد البشرية أو المعلومات الرسمية الأخرى على وسائل التواصل الاجتماعى 7-لا تشارك مقاطع الفيديو التي لم يتم التحقق منها لمرضى COVID-19 ، والتى تحتوى على العنف، وما إلى ذلك على فيس بوك و تويتر 8- الابتعاد عن الإساءة لشخص ما على فيس بوك وتويتر، حتى لا تتعرض للمسائلة القانونية. 9-لا تستخدم حساب الوسائط الاجتماعية الشخصية على نفس متصفح الإنترنت أثناء العمل

إذا كنت مسؤول لوسائل التواصل الاجتماعي، فإن أسوأ خطأ يمكنك القيام به هو استخدام حساباتك الشخصية في نفس الوقت أثناء العمل، إذ قد يوقعك هذا الأمر بالكثير من المشاكل.