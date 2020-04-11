شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: ازدياد الإقبال على خدمات الفيديو المختلفة بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت العديد من الشراكات الموفرة لخدمات الفيديو كول عن ازدياد الإقبال على خدماتها، حيث أوضحت شركة مايكروسوفت أن مكالمات الفيديو والاستخدام التعليمي لخدمتها الإنتاجية Teams قد ارتفع إلى رقم هائل في الأسابيع الأخيرة مع توجه الموظفين للعمل عن بُعد، كما أن بعض المدارس الأمريكية ألغت الدروس في الفصول لبقية العام الدراسي.

وبحسب موقع Toi الهندى، فقالت مايكروسوفت أن مكالمات الفيديو على Teams، التي تتنافس مع تطبيقات مثل Slack وZoom، ارتفعت بنسبة 1،000٪ في شهر مارس، وقالت الشركة إن نسبة الاجتماعات والمكالمات التي تضمنت الفيديو زادت بأكثر من الضعف إلى 43٪ من 21٪ خلال شهر مارس.

وقالت مايكروسوفت أيضًا إن 183000 مؤسسة تعليمية، يمكن أن تضم كل منها مدارس متعددة، في 175 دولة تستخدم الآن Teams for Education، على الرغم من أنها لم تقدم معلومات أخرى، وقالت مايكروسوفت إن إجمالي عدد الدقائق التي قضاها جميع مستخدمي Teams في الاجتماعات بلغ 2.7 مليار يوم 31 مارس، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف 900 دقيقة في 19 مارس.

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وعلى جانب اخر، ففي خدمة رسائل التشفير من طرف إلى طرف Wickr، التي تقدم مكالمات فيديو مشفرة بالكامل مع ما يصل إلى 50 مشاركًا، تضاعفت مبيعات الأعمال أكثر من الضعف كل أسبوع لمدة شهر، حسبما قال الرئيس التنفيذي جويل والينستروم، حيث يخدم Wickr عادةً المديرين التنفيذيين أو فرق الأمان داخل الشركات الكبيرة التى يريدون تشفيرها لمناقشة الأسرار المالية أو الحكومية.

وقال والينستروم: "كان لدينا عميل لديه 150 مستخدمًا أساسيًا، ولكن عندما لم يكن هناك الكثير يمكنهم القيام به خارج المكتب، ارتفع هذا الرقم إلى 80.000 في غضون أسبوعين."

في حين قالت خدمة Slack الشهر الماضي أن المستخدمين المتصلين في نفس الوقت زادوا إلى 12.5 مليون في 25 مارس من 10 مليون في 10 مارس، وارتفع المشاركين في اجتماع Zoom اليومي إلى أكثر من 200 مليون في مارس من إجمالي أقصى سابق يبلغ 10 ملايين.