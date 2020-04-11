شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح مميزات جديدة بآخر إصدار من Chrome OS .. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلقت شركة جوجل النسخة 81 من نظام تشغيل Chrome OS والتي ستمنح أجهزة كمبيوتر Chromebook اللوحية ميزات لم تتوفر فيها من قبل، حيث يعد من أبرز مميزات النسخة الجديدة ميزة التحكم عبر الإيماءات، والتي تمكن المستخدم من التنقل بين واجهة الاستخدام الرئيسية وبين واجهات التطبيقات عبر تمرير إصبعه من أسفل إلى أعلى الشاشة.

وبحسب موقع TOI الهندى، يمكن للمستخدمين أيضا الاعتماد على هذه الميزة للتنقل بين الصفحات المفتوحة على الجهاز الذكي بتمرير إصبعه على الشاشة من اليسار إلى اليمين، كما تدعم النسخة الجديدة من Chrome OS ميزة "صورة داخل صورة" في حواسب Chromebook، إذ يمكن للمستخدم مشاهدة الفيديوهات في إطارات مصغرة تظهر ضمن واجهة الاستخدام الرئيسية أو ضمن واجهات التطبيقات.

Advertisements

كما سهلت هذه النسخة عملية التنقل بين التطبيقات التي تعمل في الخلفية بمجرد الضغط المطول على الشاشة وتحريك الإصبع يمينا أو يسارا كما في أنظمة أندرويد الجديدة.

على جانب آأخر أعلنت شركة جوجل أن خدمة Stadia للألعاب الإلكترونية أصبحت متاحة بالمجان للمستخدمين اعتبارا من يوم الأربعاء 8 أبريل، فيما أشارت شركة جوجل عبر موقعها الرسمي إلى أن الخدمة ستكون متوفرة بالمجان لمدة شهرين للمشتركين بها في 14 دولة، وذلك بحسب موقع engadget الأمريكى.

وبحسب التقرير، فمن لا يملك اشتراكا سابقا في الخدمة عليه تسجيل دخوله في Google Stadia عبر حساب جديد في غضون يومين اعتبارا من 8 أبريل الجاري، ليتمكن من الاستفادة من الميزة الجديدة، فيما يرى الخبراء في جوجل أن هذه الخطوة ستساعد في التخفيف عن الناس في زمن الحجر الصحي المفروض للحد من انتشار عدوى كورونا، وتحفزهم على البقاء في المنازل وعدم الاختلاط بالآخرين.