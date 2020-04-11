شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعتزم السماح لمستخدمى أيفون تجربة التطبيقات دون تثبيتها فى iOS 14 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى شركة أبل لتوفير ميزة جديدة لمستخدميها تتيح لهم تجربة التطبيقات على نظام iOS دون الحاجة إلى تثبيتها، حيث ستحمل هذه الميزة اسم Clips وستكون متاحة في الإصدار القادم iOS 14 إذ يمكن للمطورين توفير محتوى تفاعلي من تطبيقاتهم للمستخدمين بدون الحاجة لتنزيلها وتثبيتها بالكامل.

وبحسب موقع 9to5Mac الأمريكى، فيمكن القيام بذلك من خلال مسح رمز QR وعندما يقوم المستخدم بذلك فسيظهر له على شكل بطاقة تتيح له استخدام بعض أقسام التطبيق أو على الأقل تجربته والتعرف على واجهته الرئيسية وليس كامل خصائصه، وذلك دون تنزيله بالكامل.

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وحلل 9to5Mac واجهة تطوير التطبيقات API الجديدة للميزة، فوجد أنها ستسمح للمطورين بتقديم محتوى تفاعلي وديناميكي من التطبيقات حتى وإن لم تكن مثبتة، حيث وترتبط واجهة برمجة تطبيقات Clips مباشرةً بقارئ QR Code في الإصدار الذي حلله الموقع، حتى يتمكن المستخدم من مسح رمز مرتبط بأحد التطبيقات، ثم التفاعل معه مباشرةً من بطاقة ستظهر على الشاشة.

وقال الموقع: "لنفترض أنك حصلت على رمز الاستجابة السريعة، مع رابط لمقطع فيديو من يوتيوب، ولكن ليس لديك التطبيق الرسمي مثبتًا على جهاز آيفون الخاص بك، لكن باستخدام iOS 14 وواجهة برمجة التطبيقات Clips، ستتمكن من مسح هذا الرمز، وسيتم نسخ الفيديو على بطاقة عائمة تعرض واجهة مستخدم أصلية بدلاً من صفحة ويب".

فيما يتوقع أن تدمج أبل ميزتها الجديدة مع أقسام أخرى في نظام التشغيل مثل المساعد سيري أو حتى البحث Spotlight وذلك عبر واجهة برمجية خاصة، فيما لا تعد هذه الفكرة ليست جديدة بالطبع، إذ أن جوجل وفرتها منذ عامين على الأقل تحت اسم Slices والتي تتيح تصفح تطبيقات من نتائج البحث ومساعد جوجل الصوتي بدون الحاجة لتنزيلها بالكامل.