شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت: مستخدمينا أجروا 2.7 مليار دقيقة "فيديو كول" فى يوم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع انتشار فيروس كورونا، واعتماد الكثير من المستخدمين على العمل من المنزل، سجلت شركة مايكروسوفت رقما قياسيا جديدا فيما يتعلق بخدمة مكالمات الفيديو Teams التابعة لها، حيث كشفت الشركة أن مستخدميها أجروا 2.7 مليار دقيقة اجتماع في يوم واحد في 31 مارس - بزيادة بنسبة 200 % من 900 مليون يوم 16 مارس.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقال "جاريد سباتارو"، نائب رئيس شركة مايكروسوفت 365: "مع تحول الطلاب والمعلمين إلى Teams للتعلم عن بعد، هناك 183000 مستأجر في 175 دولة يستخدمون Teams for Education”، حيث يعمل العالم عن بعد، لذلك ليس من المفاجئ أن يقوم الناس بتشغيل الفيديو في اجتماعات Teams مرتين أكثر من ذي قبل، وقد بدأ الكثير منا العمل من المنزل بشكل كامل.

وأضاف:" لقد شهدنا أيضًا زيادة إجمالي مكالمات الفيديو في Teams بأكثر من 1000 بالمائة في شهر مارس "، فيما وجدت مايكروسوفت أن الأشخاص في النرويج وهولندا يشغلون الفيديو بشكل أكبر، مع حوالي 60 % من المكالمات بما في ذلك الفيديو.

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كما أوضح التقرير: "يستخدم الأشخاص في أستراليا الفيديو في الاجتماعات بنسبة 57 % من الوقت، وإيطاليا 53 %، وشيلي 52 %، وسويسرا 51 %، وإسبانيا 49 %، بينما يستخدم الأشخاص في المملكة المتحدة وكندا والسويد الفيديو 47 % وفي ذلك الوقت يستخدمه الناس في المكسيك والولايات المتحدة بنسبة 41٪ و38٪ على التوالي.

وأضاف التقرير أن المستخدمين يعتمدون على خدمات فيديو مايكروسوفت في الهند بحوالى 22 % من الاجتماعات، وسنغافورة 26 %، وجنوب أفريقيا 36 %، وفرنسا 37 %، واليابان 39 %، وقال سباتارو: "قد يُعزى ذلك جزئياً إلى قلة الوصول إلى الأجهزة واستقرار الإنترنت في بعض المناطق مثل الهند وجنوب إفريقيا".

وفي الفترة من 1 مارس إلى 31 مارس، زاد متوسط ​​الوقت بين أول استخدام للفرد وآخر استخدام كل يوم بأكثر من ساعة واحدة، كما زاد عدد مستخدمي Teams للأجهزة المحمولة أسبوعيًا بأكثر من 300 % من أوائل فبراير إلى 31 مارس.

حيث قال سباتارو: "لقد شهدنا زيادات كبيرة في استخدام Teams على الأجهزة المحمولة من العملاء في التعليم العالي والتعليم الابتدائي والثانوي (K-12)، كما شهدنا أيضًا زيادة ملحوظة من العملاء في الصناعات ذات الصلة بالحكومة ".