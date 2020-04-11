شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركات التكنولوجيا تتيح براءة اختراعاتها لمواجهة كورونا .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتاح عدد من العلماء وشركات التكنولوجيا براءات اختراعاتهم كمصدر مفتوح لتوسيع موارد البحث، كجزء من التعهد لمساعدة الباحثين الذين يحاولون مكافحة تفشى فيروس كورونا، حيث تحاول المبادرة تحفيز العلماء وشركات التكنولوجيا على جعل براءات الاختراع مفتوحة المصدر في حل أزمة الوباء سريعا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن مبادرة "Open Covid Pledge"، هو جهد مدعوم من جانب عمالقة التكنولوجيا مثل Mozilla و Creative Common، وكذلك Intel التي أتاحت بالفعل 72000 براءة اختراع للباحثين في جميع أنحاء العالم.

ومن بين الشركاء الآخرين معهد بيركلي ومعهد الجينوميات المبتكرة، ومؤسسة فابيراتورز، وبراءات الاختراع المتحدة.

ويُطلب من المنظمات المشاركة نشر بيان صحفي يحتوي على بيان رسمي يحث الآخرين على الانضمام إلى الجهد بعد الاشتراك.ويقول التعهد الذي يجري تداوله عبر الإنترنت: "يلزم اتخاذ إجراءات فورية لوقف تفشى COVID-19 وعلاج المصابين به".

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وجاء في التعهد أيضا، "إنه أمر عملي وأخلاقي أن يتم تطبيق كل أداة لدينا تحت تصرفنا لتطوير ونشر التقنيات على نطاق واسع دون عوائق، لذلك نتعهد بإتاحة ملكيتنا الفكرية مجانًا للاستخدام في إنهاء تفشى COVID-19 وتقليل تأثير المرض".وتدعو المبادرة الآخرين للانضمام إلى القضية وتوفر نموذجًا لمصادر الملكية الفكرية المفتوحة.

ويحدد الشروط التي يتم من خلالها توفير براءات الاختراع، مع الإشارة على وجه التحديد إلى أنه سيتم استخدامها من أجل تقليل تأثير المرض، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التشخيص والوقاية والاحتواء وعلاج تفشى COVID-19".

ويبدو أن هذا الترخيص سيكون نشطًا لمدة عام بعد انتهاء فيروس كورونا، حيث اكتسبت فكرة المصادر المفتوحة شعبية مع انتشار COVID-19 في جميع أنحاء العالم، ولمس عالم المعدات الطبية مثل الأقنعة وحتى أجهزة التنفس أهميتها.