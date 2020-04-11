أفضل DNS Server للألعاب في 2020

من المهم أن تستخدم DNS Server مناسب وسريع حتى تتمكن من الإستفادة من الألعاب ولكي تتمكن من تقليل معدل الـ Ping الخاص بإتصالك بالإنترنت فكما تعرف كلما قل معدل الـ Ping كلما زادت فرصك في الفوز في المبارة والتحدي الذي تدخله.

كلمة DNS هي إختصار لـ Domain Name System وهو يعمل على ترجمة العناوين التي تقوم بإدخالها في شريط البحث أو شريط الموقع ويقوم بربطها بالخادم والـ iP Addresses الفعلية والتي تحتاجها للوصول إلى هذه المواقع، في العادة يتم تحديد الـ DNS من خلال مزود الإنترنت الذي تتعاقد معه وفي العادة يكون هذا الأمر كافياً لتتمكن من الإتصال بالإنترنت وإستخدامه بشكل جيد ولكن كما قلنا للحصول على أفضل تجربة وأسرع نتيجة يجب عليك أن تقوم بإدخال DNS Server منفصل خاص بك حتى تتمكن من الإستفادة منه بشكل كامل.

هناك نوعان من الـ DNS Server الأول وهو المجاني وهو الذي سنتحدث عنه اليوم وثانياً بالطبع هو المدفوع، في العادة الخوادم المدفوعة تكون أفضل حيث أنها توفر حماية أعلى وإتصال أكثر إستقراراً بالإنترنت ولكن على الأغلب لن تجد شخصاً مستعد للدفع في خادم dns على الإطلاق ولن تحتاجه إلا في حالة كون تعمل بشكل مستمر على الإنترنت وتحتاج إلى إتصال أسرع بالإنترنت وأكثر أماناً.

طريقة إدخال DNS Server خاص :

كما قلنا فإن مزود خدمة الإنترنت الخاص بك في العادة هو الذي يدخل خادم DNS ولكن يمكنك تغيره يدوياً وإليك الطريقة :

أفضل DNS Server في 2020 :

الآن سنبدأ بذكر الخوادم، سنذكر إسم الخادم ورقم الإتصال الخاص به .

تم إنشاء هذا الخادم لأول مرة في 2005 من شركة Cisco المعروفة في نظم المعلومات والإتصالات وهو يعتبر واحد من أشهر خوادم DNS المجانية على الإطلاق، يوفر أيضاً الخادم خطة إشتراك سنوية تكلف حوالي 20 دولار في السنة الواحدة.

يمتاز الخادم بوجود دليل سهل للإستخدام مع كونه يوفر خوادم ذا تسرعة إتصال عالية وممتازة للغاية ويوفر مجموعة من الفلاتر للتحكم في الإنترنت وحماية كاملة للإتصال.

عنوان الخادم : 208.67.222.222 و 208.67.220.220

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ظهور هذا الخادم كان مفاجئ للغاية ويعتبر من الخوادم الحديثة نسبياً ولكن التي تمكنت من تحقيق نجاحات كبيرة وباهرة للغاية، الخادم يوفر إتصال سريع للغاية بالإنترنت وحماية عالية جداً لكافة المعلومات الخاصة بالمستخدم وكل هذا مجاني تماماً، شخصياً اعتمد على هذا الخادم منذ فترة طويلة للغاية.

عنوان الخادم 1.1.1.1 و 1.0.0.1

توفر جوجل أيضاً خادماً عاماً يمكن للمستخدمين الإستفادة به وإستخدامه، مع الأسف بالرغم من كون خوادم جوجل سريعة للغاية الا انها لا تهتم كثيراً بالخصوصية وستجد أن الشركة تقوم بتسجيل جميع عمليات التصفح وعناوين الـ IP لمدة 24 ساعة وهذا ما تعلن عنه جوجل رسمياً ولكن توقع أنها تسجلها لأكثر من هذا.

عنوان الخادم : 8.8.8.8 و 8.8.4.4

هذا الخادم يهتم بشكل أساسي بالحماية كونه يتبع لمجموعة شركات Comodo المعروفة للغاية في مجال الحماية المعلوماتية والآمن المعلوماتي، يركز الخادم بشكل أساسي على الحماية ولهذا قد لا تجد سرعته مناسبة للكثير من الأعمال والمستخدمين.

عنوان الخادم : 8.26.56.26 و 8.20.247.20

كانت هذه مجموعة من أشهر DNS Server المجانية والتي يمكنك إستخدامها بسهولة وبساطة في هذه الأيام لزيادة سرعة الإنترنت وسرعة الوصول إلى المواقع على الإنترنت.

شخصياً سأرشح لك إستخدام خادم Cloud Flare وهو ما أستخدمه شخصياً كما قلت فهو يجمع بشكل مناسب للغاية بين الحماية لكافة بياناتك ومعلوماتك الشخصية بالإضافة إلى سرعة الإتصال بالإنترنت والمواقع المختلفة وهو مناسب أيضاً للإستمتاع بالألعاب الـ Online لذا فهو يعتبر الحل الأمثل للكثير من المستخدمين الذين يبحثون عن طريقة لزيادة سرعة إتصالهم بالإنترنت.

نتمنى أن تكون هذه القائمة أعجبتكم وأفادتكم قليلاً في عملية تسريع الإنترنت ويمكنكم أيضاً قراءة : طريقة تقليل Ping لزيادة سرعة الألعاب في 2019