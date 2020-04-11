Galaxy Fold 2 سيكون متوفرًا بخيارين على مستوى الذاكرة الداخلية

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج بإطلاق هاتفها الذكي القابل للطي Galaxy Fold في العام الماضي مع خيار واحد فقط على مستوى الذاكرة الداخلية، وهذا الخيار هو 512GB. مع ذلك، فقد ظهرت الآن معلومات جديدة تفيد أن خليفة هذا الهاتف والذي من المرجح أن يحمل إسم Galaxy Fold 2 سيحصل على خيارين على مستوى الذاكرة الداخلية، وهما 256GB و 512GB.
هذه المعلومات الجديدة وردتنا من موقع SamMobile، والذي إدعى أن Galaxy Fold 2 الذي يضم 256GB من الذاكرة الداخلية سيحمل الإسم الرمزي SM-F916، في حين سيحمل الطراز المزود بـ 512GB من الذاكرة الداخلية الإسم الرمزي SM-F91x.
من خلال تقديم خيار آخر على مستوى الذاكرة الداخلية سيكون بإمكان شركة سامسونج خفض سعر الهاتف Galaxy Fold 2، وهذا ما يُعتبر أمرًا جيدًا بالنظر إلى السعر المرتفع الذي تم به إطلاق الهاتف Galaxy Fold الحالي في العام الماضي والبالغ 1980 دولار أمريكي.
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