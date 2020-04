الهاتف Nokia 4.2 يبدأ بدوره بتلقي تحديث Android 10 الرسمي والمستقر

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف Nokia 4.2 والذي أعلنت عنه شركة HMD Global Oy في شهر فبراير من العام الماضي مع نظام Android 9 Pie بدأ اليوم بتلقي أول تحديث رئيسي له وهو Android 10 الأحدث من شركة جوجل. هذا التحديث متوفر حاليًا في بعض المناطق، ولكن من المفترض أن يصل لبقية ملاك هذا الهاتف في جميع البلدان في قادم الأيام والأسابيع.

بغض النظر عن الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في الإصدار الجديد من نظام الأندرويد مثل نظام التنقل بالإيماءات والوضع الليلي على مستوى نظام التشغيل بالكامل وميزة الردود الذكية، وإعدادات الخصوصية الجديدة، وما إلى ذلك من الميزات الجديدة، فهذا التحديث الجديد يجلب معه كذلك الإصلاحات الأمنية لشهر مارس 2020.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.

Nokia 4.2 owners, your device just got even better! You can now update to Android 10 with all-new features available! Check here for more details and availability in different countries 👇https://t.co/l9lt6bOcQv@Nokiamobile #Android10 #Nokia4dot2 pic.twitter.com/ni6Im40UwP