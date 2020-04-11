شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تخفض رواتب موظفيها وتستغنى عن العمال غير الضروريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة تيسلا لصناعة السيارات الكهربائية عن تخفيضات في الأجور لجميع الموظفين الذين يتقاضون رواتب، وسوف توفر العمال بالساعة حتى 4 مايو في الولايات المتحدة، وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا الذي أجبر الشركة على إغلاق معظم عملياتها.

وبحسب موقع TOI الهندى، فذكرت وسائل الإعلام أن تخفيضات الأجور والإجازات ستبدأ في 13 أبريل الجاري، وسيتم إبعاد الموظفين الذين لا يستطيعون العمل من المنزل أو الاستعانة بهم فى وظائف حرجة حتى 4 مايو، ومن المتوقع أن يستمر خفض الأجور حتى نهاية يونيو.

وسيحصل الموظفون الذين يتقاضون رواتب على مستوى نائب الرئيس وما فوقه على رواتبهم بنسبة 30 في المائة، فيما سيتم تخفيض رواتب المديرين وما فوقهم بنسبة 20 في المائة، بينما سيتم تخفيض رواتب باقي الموظفين بنسبة 10 في المائة.

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أما الموظفون الذين سيتم إبعادهم في المنزل في شكل إجازات، فسيبقون موظفين في تسلا بدون أجر، لكن سيحصلون على إعانات الرعاية الصحية الخاصة بهم.

وقالت تسلا أن العمال خارج الولايات المتحدة سيشهدون "تخفيضات قابلة للمقارنة"، ومن المتوقع أن تستأنف الشركة إنتاج السيارات يوم 4 مايو في كاليفورنيا، وذلك بعد يوم واحد من المقرر رفع أمر إغلاق الحكومة المحلية.

يذكر أن شركة تسلا قامت بإغلاق مصنعها Fremont مؤقتًا من 23 مارس بعد طلب مأوى في مكانه تم وضعه في منطقة خليج سان فرانسيسكو للحد من انتشار فيروس كورونا كما علقت الشركة معظم عملياتها في مصنع الألواح الشمسية في بوفالو ، نيويورك.