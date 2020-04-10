شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم بالفضاء.. الهند تطلق أول قمر صناعى متعدد الأغراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أنه منذ ما يقرب من 30 عام، أطلقت الهند أول قمر صناعى متعدد الأغراض لها، وذلك في ذات اليوم 10 أبريل ولكن من عام 1982، والذى يسمى بـ INSAT-1، حيث تم استخدام هذا القمر الصناعي لكل من الاتصالات والتنبؤ بالطقس، وتعاقدت منظمة أبحاث الفضاء الهندية مع وكالة ناسا لإطلاقه.

ووفقا لما ذكره موقع "Space" الأمريكى، تم بناء القمر الصناعى من جانب الشركة الأمريكية Ford Aerospace، حيث انطلق إنسات -1 على صاروخ دلتا من كيب كانافيرال بفلوريدا، ودخل في مدار ثابت بالنسبة للأرض.

وهذا يعني أنها كانت تراقب دائمًا نفس الجزء من الكوكب، وبينما كان إطلاقه ناجحًا، واجه القمر الصناعي بعض المشاكل مع صفائفه وهوائياته الشمسية أثناء وجوده في المدار.

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وفشل نشر طفرة التثبيت الخاصة به، لذلك لم يتم توجيه أدوات القمر الصناعي في الاتجاه الصحيح، ثم استهلكت كل دفاعاته بينما كان يحاول تصحيح اتجاهه، فتم تصميم المهمة لتستمر 7 سنوات، لكنه وصل إلى 17 شهرًا فقط قبل التخلي عنها.

وتستمر الهند في محاولاتها للريادة في مجال الفضاء بجانب غيرها من الدول البارزة في الوصول لما هو أبعد من المدار، ولعل أبرز ما أقدمت عليه الهند الآن هو رحلتها الأخيرة إلى القمر التي حملت مركبة مدار وأخرى هبوط، ومع ذلك لا تنجى مركبتها "فيكرام" عند الهبوط واستمرت المدار في نقل المعلومات عن القمر حول مدار ثابت إلى الآن.

وجدير بالذكر أن الهند تخطط لعدة مهمات مستقبلية منها برنامج للعودة مرة أخرى للقمر بعد فشلها السابق.