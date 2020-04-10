شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنشاء موقع ويب مبسط لإحصاءات فيروس كورونا للمكفوفين وضعاف البصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنشأ تايلر ليتلفيلد، مطور برمجيات مقره في بوسطن، قاعدة بيانات لإحصاءات COVID-19 تهدف إلى الوصول إلى المكفوفين وضعاف البصر، حيث ينظم الموقع "CVStats.net"، بيانات فيروس كورونا المحدثة في مخططات بسيطة مصممة خصيصًا لتكون سهلة القراءة لمجموعة من أجهزة المساعدة التي يستخدمها ضعاف البصر للوصول إلى مواقع الويب.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه بالنسبة إلى العديد من الأشخاص الآخرين الذين يعانون من إعاقات بصرية، كانت محاولة البقاء على اتصال مستمر بالمعلومات أثناء تفشى COVID-19 تمثل تحديًا، نظرًا لعدم إمكانية الوصول إلى العديد من الرسوم البيانية، بما في ذلك المخططات من مركز السيطرة على الأمراض ووزارة الصحة العامة.

وقال ليتلفيلد، "من الصعب قراءة وفهم الكثير من الرسومات والمعلومات المنقولة لعدد كبير من الأشخاص الذين يعانون من إعاقة بصرية".

وأضاف ليتلفيلد، "أنا أؤمن بفكرة البيانات المفتوحة، وهي البيانات التي يمكن للجميع الوصول إليها للمساعدة في اتخاذ قرارات مستنيرة"، مشيرا إلى أنه انشأ CVStats عندما وجد هذا النقص، وذلك لتقديم البيانات للمستخدمين بطريقة مباشرة وخالية من الإعلانات والمقالات الإخبارية والرسوم البيانية.

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ولعل إحدى العوائق الرئيسية في جعل معلومات COVID-19 أكثر سهولة هي اصطلاحات تصميم الويب الحديثة، حيث إنه مع وفرة من مقاطع الفيديو التي يتم تشغيلها تلقائيًا، والنوافذ المنبثقة، والإدخالات المتحركة، فإن العديد من مواقع الويب الحديثة تجعل من الصعب على مستخدمى برايل مسح صفحة ويب وتحويل محتواها إلى مطبوعة برايل.

كما لا تُترجم بعض أشكال التصور للبيانات بشكل جيد إلى أدوات برايل أو الأدوات الصوتية، وخاصة أنواع الرسوم البيانية التي تظهر الصعود السريع لحالات COVID-19 العالمية.

وكانت أحد البدائل الممكنة للرسوم البيانية المرئية ه "منحنيات الصوت" ، التي تترجم خطوط الرسم البياني إلى أصوات صاعدة وهابطة لمحاولة نقل إحساس مماثل بالحجم، وهو أمر لن يتمكن جهاز المساعدة من القيام به بدون بيانات بسيطة يمكن الوصول إليها.