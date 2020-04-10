أمطار على مناطق متفرقة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

كتب: ضياء السقا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد السبت، طقسا لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتنتشر الشبورة المائية صباحا والرياح معتدلة، فيما يسود طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا.

وأضافت الأرصاد في بيان: "وتنتشر الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية الغربية، كما تسقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، بينما يسود على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة".

وتابعت: أما جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فيسود فيها طقس معتدل نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر.. فيما يسود على شمال الصعيد طقس معتدل نهارا بارد ليلا وتنتشر الشبورة المائية صباحا والرياح معتدلة، ويكون الطقس معتدلا نهارا لطيفا ليلا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

الأرصاد تنصح بعدم تخفيف الملابس

من جانبها، نصحت الدكتورة إيمان شاكر وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة للعامة للأرصاد الجوية، المواطنين بضرورة متابعة النشرة الجوية باستمرار، وعدم تخفيف الملابس، لتجنب الإصابة بنزلات البرد، مشيرة إلى أن هناك فارقا بين درجات الحرارة بالنهار ودرجات الحرارة في الليل.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة السبت على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 14 23

شبين الكوم 13 23

طنطا 13 23

دمنهور 12 22

الإسكندرية 15 21

بلطيم 14 21

مطروح 12 20

السلوم 12 21

سيوة 09 22

بورسعيد 14 20

دمياط 13 20

الزقازيق 13 23

الإسماعيلية 13 25

السويس 13 24

العريش 12 20

Advertisements

رفح 12 19

رأس سدر 15 25

نخل 11 22

نويبع 18 24

طابا 13 23

كاترين 06 17

الطور 16 25

شرم الشيخ 19 26

الغردقة 17 26

مرسى علم 19 25

الفيوم 12 24

بنى سويف 13 24

المنيا 12 24

أسيوط 13 25

سوهاج 15 26

قنا 17 26

الأقصر 17 27

أسوان 18 28

أبوسمبل 19 28

الوادى الجديد 15 27

شلاتين 19 27

ابو رماد 19 27

حلايب 20 25

رأس حدربة 20 25​