كاميرا أمامية جديدة ستشق طريقها إلى Galaxy S21، وفقا لإشاعة جديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - مع إطلاق تشكيلة Galaxy S20 Series، حولت شركة سامسونج تركيزها الآن نحو تشكيلة Galaxy Note 20 Series القادمة. ونتيجة لذلك، فمن السابق لأوانه الحديث عن تشكيلة Galaxy S21 Series القادمة في العام المقبل، ولكن بفضل المسرب الصيني الشهير Ice Universe، فيبدو أننا حصلنا على أول إشاعة حول الهاتف Galaxy S21، وهي الإشاعة التي تقول بأن هذا الهاتف سيضم كاميرا أمامية مخفية تحت الشاشة.

عادة ما تستخدم شركة سامسونج تكنولوجيا الكاميرا الأحدث لديها في سلسلة هواتف Galaxy S Series، لذا سيكون من المنطقي أن تأتي تشكيلة Galaxy S21 Series مع هذا النوع الجديد من الكاميرات الأمامية. من ناحية أخرى، لا تزال مهمة تطوير هذه التكنولوجيا صعبة جدًا نظرًا لوجود العديد من العقبات بما في ذلك عدم كفاية الإضاءة التي تصل إلى المستشعر وجودة الصورة الناتجة. هناك مشكلة كبيرة أخرى تتمثل في مطابقة كثافة البكسلات للمنطقة حيث يتم وضع المستشعر مع بقية الشاشة.

ومع ذلك، سامسونج تُعتبر الشركة الأكثر تقدمًا فيما يخص تطوير شاشات الأجهزة المحمولة، لذا إذا كان لدى أي شخص الموارد اللازمة لمعالجة الصعوبات لتنفيذ مثل هذا الحل، فهو الشركة الكورية الجنوبية. لم تعرض لنا شركة سامسونج نموذجًا أوليًا لهاتف ذكي يستخدم كاميرا أمامية مخفية أسفل الشاشة حتى الآن، ولكننا شاهدنا نموذج أولي لشركة Oppo. كما شوقت شركة Xiaomi للحل الخاص بها، ورأينا دليلاً على أن شركة Huawei مهتمة أيضًا بجلب هذه التكنولوجيا إلى أجهزتها المستقبلية.

Samsung is considering using the under-screen camera technology on the Galaxy S21 first, and is evaluating the feasibility of the technology.