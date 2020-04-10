Huawei تتطلع لدخول سوق معالجات الرسوميات، وبدأت بتجنيد مهندسي Nvidia

فاطمة أيت طالب - دبي - بسبب المشاكل التي تواجهها مع الحكومة الأمريكية وقدرتها على بيع هواتفها الذكية خارج الصين، إضطرت شركة Huawei إلى البحث عن مصادر دخل أخرى للتعويض عن الفرص الضائعة. لذا فإن الإشاعة الأحدث والتي وردتنا من كوريا الجنوبية تقول أن شركة Huawei تقوم بإنشاء مراكز أبحاث في البلاد وتجنيد مهندسين جدد قادمين من شركة Nvidia.

تجدر الإشارة إلى أن معالجات الرسوميات الشائعة ليست محور الحديث هنا، فالأمر يتعلق بوحدات معالجة الرسوميات المخصصة للخوادم التي تُستخدم في الحوسبة السحابية والذكاء الإصطناعي، وهو سوق تهيمن عليه شركة Nvidia حاليًا. وفقًا لمصادر مُطلعة على القطاع، تعمل شركة Huawei على تطوير معالجات الرسوميات الخاصة بها منذ العام 2012 وستقدمها للعالم عندما يحين الوقت المناسب.

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من الممكن أيضًا أن تعمل شركة Huawei على إنشاء معالجات الرسوميات الخاصة بها لتلبية إحتياجاتها الخاصة حيث تقوم حاليًا بتشغيل بعض خدمات الحوسبة السحابية الخاصة بها.