Honor تكشف عن هوية المعالجات التي سيتم إستخدامها في تشكيلة Honor 30 Series

فاطمة أيت طالب - دبي - سلسلة هواتف Honor 30 Series القادمة من العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei ستأتي مع جميع معالجات HiSilicon Kirin المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G بدءًا من HiSilicon Kirin 990 5G مرورًا بـ HiSilicon Kirin 820 الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا وصولاً إلى HiSilicon Kirin 985 الذي لم يتم الإعلان عنه بعد. وتجدر الإشارة إلى أنه تم تأكيد هذه المعلومات من قبل شركة Honor نفسها من خلال حسابها الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo.

لقد تم بالفعل الإعلان رسميًا عن الهاتف Honor 30S مع المعالج HiSilicon Kirin 820. وبالتالي، هذا يتيح لنا التأكد من أن الهاتف Honor 30 سيضم المعالج HiSilicon Kirin 985 5G، بينما سيضم الهاتف Honor 30 Pro المعالج HiSilicon Kirin 990 5G.

وفيما يخص بقية المواصفات التقنية، فقد كشفت لنا هيئة الإتصالات الصينية TENAA مؤخرًا أن الهاتف Honor 30 سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة OLED بحجم 6.57 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 985، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB أو 12GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 3900mAh. وعلاوة على ذلك، فقد إتضح كذلك اليوم أن هذا الهاتف سيضم أربع كاميرات في الخلف تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 40 ميغابكسل في حين ستمتاز الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابكسل.

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أما بخصوص الهاتف Honor 30 Pro، فقد كشفت لنا هيئة الإتصالات الصينية TENAA أنه سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة OLED بحجم 6.57 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 990 5G، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB أو 12GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 3900mAh. وعلاوة على ذلك، فقد إتضح كذلك أن هذا الهاتف سيضم أربع كاميرات في الخلف تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 50 ميغابكسل في حين ستمتاز الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابكسل.

وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه من المقرر أن تقوم العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Honor 30 و Honor 30 Pro في اليوم 15 من شهر أبريل الجاري، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.