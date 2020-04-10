شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور الشمس الأعلى دقة على الإطلاق تكشف عن أسرار غلافها الجوى والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن أجزاء من الغلاف الجوي للشمس، يعتقد أنها مظلمة أو فارغة في الغالب، كانت ممتلئة بشرائط من الغازات الساخنة بعرض 311 ميلاً.
وقال الباحثون، إن كل من هذه الشرائط تصل إلى 1.8 مليون درجة فهرنهايت، حيث يستطيع التلسكوب Hi-C التابع لناسا اختيار الهياكل في الغلاف الجوي للشمس بحجم صغير يصل إلى 43 ميلاً، أو حوالي 0.01 في المائة من إجمالي حجم النجم.
وكان قادر على التقاط الخيوط المغناطيسية الدقيقة بشكل لا يصدق في المناطق المظلمة، حيث يقول العلماء إنها مصنوعة من بلازما شديدة الحرارة تصل إلى مليون درجة.
ولكن سر تكوين هذه الشرائط الغازية الحارة لا يزال غير معروف، على الرغم من أنه سيصبح الآن محط اهتمام الفلكيين.
يعد Hi-C، التلسكوب الذي التقط الصور، هو تلسكوب فلكي فريد يحمل في الفضاء على متن صاروخ شبه مداري، وتم تشغيل التلسكوب على حافة الفضاء حيث يلتقط صور النجم كل ثانية قبل العودة إلى الأرض.
ويعمل الفريق الدولي للباحثين وراء الاكتشاف والتلسكوب الآن على خطط لإطلاق مهمة صاروخ Hi-C مرة أخرى.
قالت الدكتورة آمي واينبارجر ، الباحث الرئيسي في Hi-C في وكالة ناسا MSFC: "هذه الصور الجديدة لـ Hi-C تعطينا رؤية رائعة في الغلاف الجوي للشمس".
وأوضحت وابنيارحر، "هذا التلسكوب يأتي بنتائج جيدة، بالإضافة إلى المهام الجارية حول الشمس مثل Probe و SolO، حيث سيكشف هذا الأسطول من الأدوات الفضائية في المستقبل القريب عن الطبقة الخارجية الديناميكية للشمس في ضوء جديد تمامًا."
ويناقش العلماء سبب تشكل هذا الغلاف الجوى للشمس، وكيف يساعد وجوده في فهم اندلاع التوهجات الشمسية والعواصف الشمسية، لأن هذه الأحداث من الشمس يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على الحياة على الأرض.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: صور الشمس الأعلى دقة على الإطلاق تكشف عن أسرار غلافها الجوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.