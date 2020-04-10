شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طائرة بدون طيار تخبر المشاه بالابتعاد عن بعضهم 6 أقدام خلال أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الحاكم أندرو كومو مرارًا وتكرارًا سكان نيويورك لعدم ممارسة التباعد الاجتماعي وسط تفشى فيروس كورونا، والآن شوهدت طائرة بدون طيار تحلق فوق منتزه East River Park في مانهاتن، والتي لا تطلقها الشرطة بل قام بذلك مواطن مجهول، حيث أخبرت المركبة الجوية بدون طيار، والتي أطلق عليها "فرقة العمل المضادة لـ COVID-19"، المجموعات بالبقاء على مسافة 6 أقدام على الأقل من أجل تقليل عدد إصابات كورونا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه يعد من غير القانوني أن تطير طائرات بدون طيار في أجزاء معينة من المدينة، وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إنها تبحث في رحلة الطائرة بدون طيار لتحديد ما إذا كانت متوافقة مع لوائح الطيران الفيدرالية (FAR)".

وتحوم الطائرة بدون طيار فوق مجموعة تقول: "هذه هي فرقة العمل المعنية بمكافحة الطائرات بدون طيار المضادة لـ COVID-19"، مضيفة: "يُرجى الحفاظ على مسافة اجتماعية لا تقل عن ستة أقدام.. مرة أخرى، يرجى الحفاظ على البعد الاجتماعي. "

وتؤكد، "الرجاء المساعدة في وقف انتشار هذا الفيروس. خفض عدد القتلى وإنقاذ الأرواح.. من أجل سلامتك وسلامة عائلتك ، يرجى الحفاظ على التباعد الاجتماعي"

وتنهى حديثها بـ"شكرا لتعاونكم.. نحن جميعا في هذا معا"، ولا يزال صاحب الطائرة بدون طيار لغزا وأكدت إدارة شرطة نيويورك (NYPD) أنها غير متورطة.

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لم تكن هذه طائرة بدون طيار من شرطة نيويورك، فقال متحدث باسم شرطة نيويورك في رسالة بريد إلكتروني، إن الطائرات بدون طيار غير قانونية للطيران في مدينة نيويورك باستثناء المناطق المسموح بها".

أخبرت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) رسالة بريد إلكتروني: "تدرس إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) رحلة الطائرة بدون طيار لتحديد ما إذا كانت متوافقة مع لوائح الطيران الفيدرالية (FAR)".

وأضافت، "FAA تنظم سلامة الطيران وليس لها ولاية على الرسالة التي تبثها الطائرة بدون طيار"، وقد شملت مدينة نيويورك "على أكثر من 151000 حالة وأكثر من 6000 حالة وفاة.

قام الحاكم كومو بتطبيق قوانين صارمة للمساعدة في الحد من الانتشار، ويغرم الأشخاص ما يصل إلى 1000 دولار إذا تم القبض عليهم وهم لا يمارسون التباعد الاجتماعي.

وعلى الرغم من أن الطائرة المسيرة التي تم رصدها في حديقة مانهاتن تنتمي لمتطوع، فإنه يستخدم التكنولوجيا لمكافحة التجمعات غير القانونية.