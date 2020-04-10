شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح لوحة مفاتيح مخصصة للمكفوفين على أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة جوجل لوحة مفاتيح جديدة تدعم لغة "برايل"، وذلك بهدف تسهيل كتابة المكفوفين على أجهزتهم المحمولة العاملة بنظام التشغيل أندرويد، حيث قالت الشركة في بيانها:"منذ أكثر من 150 عامًا، كان اختراع برايل ثوريًا في جعل القراءة والكتابة في متناول المكفوفين، واليوم، تجعل شاشات برايل الكتابة متاحة في معظم الهواتف وأجهزة الكمبيوتر من خلال لوحة مفاتيح برايل الفعلية.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فإن لوحة مفاتيح برايل الافتراضية الجديدة TalkBack مدمجةً بشكل مباشر في نظام أندرويد، فيما قالت جوجل: إنها طريقة سريعة ومريحة للكتابة على الهاتف دون أي أجهزة إضافية، سواء كان الشخص الكفيف ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أو يرد على رسالة نصية، أو يكتب بريدًا إلكترونيًا موجزًا.

Advertisements

فيما تستخدم لوحة المفاتيح تخطيط قياسي مكون من 6 مفاتيح، حيث يمثل كل مفتاح واحدة من 6 نقاط برايل التي ينتج أي حرف أو رمز عند الضغط عليه، فعلى سبيل المثال، لكتابة حرف A يمكن الضغط على النقطة 1 وكتابة B، يمكن الضغط على النقطتين 1 و2 معًا.

وبحسب التقرير، فيمكن استخدام لوحة المفاتيح في أي مكان على الهاتف، كما ستسمح للمستخدمين بحذف الأحرف والكلمات وإضافة الأسطر وإرسال النصوص، فيما يمكن تشغيل لوحة المفاتيح وإيقاف تشغيلها بمجرد التبديل بين لوحات المفاتيح الدولية.

ومن المنتظر أن تطرح جوجل لوحة مفاتيح برايل Talk Balk على جميع أجهزة أندرويد العاملة بالإصدار 5.0 أو أحدث، بداية من اليوم، حيث ستكون متاحة في البداية لدعم اللغة الإنجليزية.