شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو بصمة Face ID على أيفون مش شغالة مع الكمامة.. اعرف الحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت الكمامة جزءا لا يتجزأ من الأدوات الشخصية التى يرتديها أي شخص خلال نزول الشارع، وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا، لكن هذا الأمر قد يمثل مشكلة بالنسبة لمستخدمي هواتف أيفون الذين يعتمدون على بصمة الوجه Face ID التى لا يمكنها التعرف على المستخدم خلال ارتداء الكمامة، حيث لم يتم تصميم Face ID لاستيعاب أي نوع من أغطية الوجه، سواء كان وشاحًا أو كمامة، بحسب موقع "وول ستريت جورنال".

ومع هذه المشكلة، فذلك يترك خيارين أمام المستخدم للتعامل مع هاتفه الأيفون، إما السماح لميزة Face ID بالفشل، ثم إدخال رمز المرور لإلغاء قفل هاتفك، أو إيقاف تشغيل الميزة تمام، والاعتماد على رمز المرور لإبقائه مقفلاً، أو تعليمها التعرف على وجهك بالقناع

تعليم Face ID التعرف عليك خلال ارتداء القناع

شارك الباحثون الآن طريقة جديدة لتدريب بصمة الوجه لقبول وجهك باستخدام قناع أو بدونه، حيث يظهر الفيديو التعليمي مستخدمًا يطوي قناع جديد إلى النصف، ويضعه على جانب واحد من وجهه ويقوم بعملية إعداد النظام البيومتري لبصمة الوجه، حيث يمكن للمستخدمين إما "إعادة تعيين Face ID" أو اختيار جعل وجههم المقنع كخيار بديل"Alternate Appearance".

وقد قام الباحثين في Xianwu Lab التابع لـ Tencent Security بابتكار طريقة لتدريب جهاز أيفون على التعرف على المستخدمين أثناء ارتداء القناع.

تدريب أيفون على الوجه بالقناع

- وفقا للباحثين، في البداية قم باستخدام قناع جديد تماما، ثم لفه إلى النصف وربط جانبًا واحدًا حول أذنك حتى يثبت على وجهك.

- أمسك القناع في الموضع الأوسط السفلي بيدك ، واسحبه إلى الحالة شبه المقنعة بدون أي تجاعيد.

- أثناء تغطية نصف وجهك ، قم بإعداد Face ID على iPhone واتبع التعليمات.

لكن الفريق وجد أن هذه الحيلة لن تعمل جميع الأقنعة، حيث يبدو أنه يمكن التعرف على تلك المصنوعة من مواد ناعمة فقط، حيث قال الباحثين في مدونتهم: “لقد جربنا العديد من أنواع الأقنعة المختلفة، بما في ذلك الأقنعة الطبية العادية التي يمكن التخلص منها، وأقنعة N95، والأقنعة المزودة بصمامات تنفس، وما إلى ذلك، والتي لم يثبت أنها غير مناسبة".

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كيفية إيقاف تشغيل Face ID في هاتف آيفون:

- افتح تطبيق الإعدادات في هاتف آيفون.

-ابحث عن خيار Face ID & Passcode واضغط عليه.

- أدخل رمز المرور عند مطالبتك بذلك.

- أما إذا كنت ترغب فقط في تعطيل ميزة Face ID لمهام محددة، مثل إلغاء قفل هاتفك أو الموافقة على مشتريات Apple Pay، فاستخدم المفتاح الموجود أعلى الشاشة لإيقاف تشغيل الميزة، المسمى (iPhone Unlock) ، هذا يعني أن هاتفك لن يحاول التعرف وجهك على الإطلاق.

- بعد ذلك، قم بإيقاف تشغيل Face ID لخدمة Apple Pay، هذا يعني أنك ستحتاج إلى الضغط فوق زر الدفع باستخدام رمز المرور على شاشة Apple Pay، ثم إدخال الرمز قبل إتمام المعاملة.

إيقاف الميزة تماما:

يمكنك إيقاف تشغيل ميزة التعرف على الوجه تمامًا واستخدام رمز المرور مكانها، فقط اضغط فوق إعادة تعيين ميزة التعرف على الوجه وأكد خيارك، حيث ستستخدم بعد ذلك رمز المرور بدلاً من ميزة التعرف على الوجه لإلغاء قفل هاتفك ومشتريات Apple Pay وآب ستور.