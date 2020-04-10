أهم تطبيقات Apple pencil التي تحتاجها على جهازك

يعتبر apple pencil واحد من أفضل الأدوات التي قامت شركة Apple بتقديمها مؤخراً لمستخدميها وملاك أجهزة iPad المهتمين خصيصاً بالعملية الإبداعية وتسجيل الملاحظات، يساعد apple pencil على عملية تحويل الـ iPad حرفياً إلى دفتر كبير رقمي يمكنك تسجيل جميع الأمور التي ترغب فيها بطريقة مناسبة وسهلة للغاية.

بالطبع مثل حال جميع تطبيقات آبل فهناك الكثير والكثير من هذه التطبيقات الموجود على متجر التطبيقات الخاص بآبل ويمكنك أن تبحث عنها ولكن إن حاولت البحث عنها فستفاجئ بأنك لا تعرف من أين تبدأ أو ماهو التطبيق المناسب لإحتياجك ؟! لذا فاليوم سنقدم لك مجموعة من أهم هذه التطبيقات التي يمكنك تحميلها.

أهم تطبيقات Apple pencil :

بعض هذه التطبيقات تأتي مثبتة على جهاز iPad الخاص بك بشكل مسبق وبعضها سيحتاج إلى الشراء والتثبيت سواءً كان مجانياً أو مدفوعاً وهذا ما سنذكره مع كل تطبيق.

تطبيق Apple Notes :

في الواقع فإن هذا التطبيق يأتي مثبتاً بشكل مسبق على جهاز iPad الخاص بك ويمكنك إستخدامه حتى بدون القلم الخاص بآبل ولكن تجربة إستخدام القلم مع هذا التطبيق تحوله تماماً إلى واحد من افضل تطبيقات تسجيل الملاحظات وكتابتها بسهولة للغاية على الجهاز الخاص بك.

يمكنك الرسم أو الكتابة بمختلف الألوان والأحجام المختلفة للقلم ويمكنك الإختيار من بينها كما ترغب بكل سهولة من خلال الضغط على علامة القلم بالأسفل، كما أن البرنامج تم دمجه بطريقة ممتازة للغاية مع نظام IOS ويمكنك الوصول إلى الملاحظات التي قمت بأخذها من خلاله بسهولة من خلال تطبيق icloud على جهاز الكومبيوتر الخاص بك .

حسناً هذا التطبيق لا يأتي مجانياً ولكنك يمكنك التفكير فيه كأنه المرحلة التالية من تطبيق notes الخاص بآبل حيث يمكنك من خلال هذا التطبيق إستخدام القلم كأنك تستخدمه على ورقة مسطرة ويمكنك أيضاً الكتابة على هذه الورقة بإستخدام الكيبورد الخاصة بالجهاز الخاص بك والتبديل بينهما بسهولة وسلاسة كبير.

أيضاً يمكنك تسجيل الأصوات وأخذ الملاحظات الصوتية ودمجها بسهولة مع صفحة الملاحظات الخاصة بك والتي تقوم بتسجيلها، يدعم البرنامج عملية التحويل بطريقة سهلة للغاية إلى ملفات PDF مما يسهل عملية طباعة الملفات.

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البرنامج يأتي بسعر 9 دولار تقريباً .

لا يوجد الكثير مما يمكن قوله هنا، جهاز iPad يمتلك نسخة من برنامج Adobe Photoshop المشهور لتعديل الصور ويمكنك إستخدامها بشكل مجاني لفترة تجيريبة ثم تحتاج إلى إشتراك مدفوع فيها، واجهة البرنامج مشابهة للغاية لواجهته على جهاز الكومبيوتر.

تجربة إستخدام القلم مع Adobe Photoshop ستجعلك تشعر بأنك لم تستخدم البرنامج من قبل، في الواقع لا يوجد ما يمكن وصف هذه التجربة به إلا أنها تجربة فريدة من نوعها للغاية.

يجمع هذا البرنامج بين عاملين مهمين للعملية الإبداعية، الأول هو برنامج رسم مميز بأدوات ممزة تسهل عليك عملية الرسم والإبداع والثاني وهو مجتمع من المبدعين الذين يدعمون بعضهم البعض ويفيدون للغاية في مجال الرسم الرقمي الإبداعي.

البرنامج كبرنامج رسم منفصل ممتاز للغاية ويقدم الكثير من الأداوت والمميزات التي تحتاجها كما يمكنك من خلال البرنامج رسم الصور حتى دقة 16K وتصديرها بمجموعة كبيرة متنوعة من الأحجام ودقات العرض المختلفة.

سعر البرنامج 3 دولار تقريباً .

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